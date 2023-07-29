رابط natega.youm7.com نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع الدور الاول

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع هو المصدر الرئيسي للطلاب للاطلاع على نتائجهم الدراسية في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، حيث يُعد هذا الموقع منصة إلكترونية وإخبارية خدمية موثوقة وموثوق بها يتيح للطلاب معرفة نتائجهم بكل يسر وسهولة.

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يتيح موقع اليوم السابع natega.youm7.com نتيجة الثانوية العامة للطلاب الاستعلام عن النتائج بدون الحاجة إلى إدخال رقم الجلوس، بل يمكنهم إدخال اسمهم ثنائيًا للوصول إلى النتيجة. فور إدخال الاسم، يظهر للطالب قائمة تحتوي على اسمه في العمود الأول، رقم جلوسه في العمود الثاني، اسم المحافظة التي ينتمي إليها في العمود الثالث، الشعبة الدراسية في العمود الرابع، واسم المدرسة في العمود الخامس.

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بالنقر على اسم الطالب، يظهر له جدول يحتوي على تفاصيل نتيجة الثانوية العامة، وتشمل ذلك الدرجات المحصل عليها في كل مادة امتحانية والنسبة المئوية التي حصل عليها. تلك المعلومات تساعد الطلاب في فهم أدائهم الدراسي ومعرفة النجاحات التي حققوها في الامتحانات.

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بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ستُنشَر نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع “اليوم السابع” خلال الساعات القادمة. ومن المقرر أن تُعلَن النتائج صباح غد الأحد على الموقع، مما يتيح للطلاب الاطلاع عليها بسهولة ومعرفة درجاتهم الكلية في جميع المواد وحالتهم.

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وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مؤشرات ونسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023 على النحو التالي:

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90٪، ومادة اللغة الثانية تجاوزت 91%.

نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، ونسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتق

يعتبر اليوم السابع مصدرًا موثوقًا جدًا للطلاب وأولياء أمورهم، حيث يُعد من أكبر الصحف المصرية ويتميز بالمصداقية والتزامه بتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة. إن نشر النتائج الرسمية عبر هذا الموقع يعطي الطلاب وأولياء أمورهم الفرصة للتعرف على النتائج في أقصر وقت ممكن دون عناء الذهاب إلى المدرسة أو البحث في مكان آخر.

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من الواضح أن هذا الموقع يأتي بالتزامن مع اعتماد النتائج الرسمية من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مما يؤكد صحة النتائج وضمان دقتها. يعتبر هذا النهج مبادرة هامة ومحمودة، حيث يجعل عملية الاطلاع على النتائج أكثر يسرًا ويسهولة للطلاب، ويساهم في تقديم خدمة مميزة تلبي احتياجات المجتمع التعليمي.

وفي الختام، فإن موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 يُعتبر إضافة هامة للبنية التحتية الرقمية لتعليم مصر، حيث يمثل أحدث التطورات في مجال الإعلام التعليمي، ويسهم في توفير معلومات دقيقة وسريعة للطلاب وأولياء أمورهم في فترة حاسمة من مسارهم الدراسي.

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