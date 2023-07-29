تعرف على شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور.. وما هي حالات الايقاف |وزارة الموارد البشرية

حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور للاستفادة منه وماهي حالات الايقاف التي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقيمة العقوبة للمخالفين، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم التفاصيل الخاصة بالضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من الأسر داخل المملكة.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي

حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنية الاجتماعية عن توافر عدد من الشروط في الأشخاص الراغبين في الحصول على الضمان الاجتماعي المطور والتي جاءت كالتالي:

أن يكون الشخص المتقدم مقيم داخل المملكة السعودية .

أن يكون سعودي الجنسية.

ألا يكون المتقدم من أصحاب الأملاك .

ألا يكون الشخص المتقدم مقيم بمراكز الإيواء أو دور الرعاية.

أن يكون الشخص المتقدم يحصل على دخل شهري يزيد عن الحد المانع.

يجب أن يلتزم الشخص المتقدم لطلب المعاش على حضور جميع الدورات التأهيلية التي تعلن عنها الوزارة.

يجب أن يكون المتقدم لديه حساب نشط على موقع وزارة الموارد البشرية.

على المتقدم أن يقوم برفع وتقديم كافة المستندات المطلوبة لكي يضمن الحصول على الدعم.

ما هي حالات ايقاف الضمان الاجتماعي المطور

كما أعلنت وزارة الموارد البشرية أيضاً عن ايقاف عدد من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور والتي جاءت كالتالي:

اذا تأكدت الوزارة عدم صحة البيانات المرفوعة على موقع الوزارة.

اذا توفى صاحب المعاش.

اذا تنازل المستفيد عن المعاش.

في حالة تأخر المستفيد من المعاش عن تحديث بياناته.

اذا اكتشفت الوزارة وجود المستفيد في احدى المراكز العلاجية.

اذا ثبت عدم التزام المستفيد بالبحث عن العمل أو عدم قبول عرض عمل متناسبة له.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور