“Space Toon” تردد قناة سبيس تون 2023 على النايل سات

يعتبر تردد قناة سبيس تون للأطفال هو أقوى تردد عند مقارنته بالقنوات الأخرى، حيث إدارة القناة تسعى لتقديم أفضل صورة وصوت للأطفال دون تقطيع أو تشويش، فتقوم باستخدام أفضل وأحدث المعدات التكنولوجية الجديدة، وتسعى القناة إلى إمتاع الأطفال وتعليمهم العديد من الأشياء التي يحتاجونها خاصة في بادئ حياتهم، وخلال مقالنا سنقوم بعرض تردد قناة Space Toon الجديد.

تردد قناة سبيس تون 2023

يُعد تردد قناة SpaceToon من أهم الترددات التي يجب تواجده على جهاز الاستقبال الخاص بالتلفزيون في المنازل التي بها أطفال، وهذا لأن تلك القناة تهتم بتقديم ما يفيد الأطفال وينمي من مهاراتهم، ويمكن الحصول على تردد قناة سبيس تون الجديد من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11785).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

كما يتواجد أيضًا لقناة سبيس تون تردد على القمر الصناعي عرب سات، وبياناته كالتالي:

التردد: (12341).

الاستقطاب: (V) عمودي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (sd).

مميزات قناة Space Toon

تتميز قناة سبيس تون للأطفال بالعديد من المميزات التي جعلتها الرائدة في مجالها، والأفضل بين كافة القنوات المماثلة، فهي تمتاز بالتالي: