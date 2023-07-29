موقع نتيجة الثانوية العامة 2023| اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023بنسبة نجاح 77% | تكريم الأوائل بالعاصمة الإدارية لأول مرة

يتم البحث كثيراً عن موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 من قبل جميع الطلاب، حتى يتمكنوا من الحصول على النتيجة من خلال موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 إلكترونياً، وتسيطر أجواء التوتر والقلق على جميع الطلاب وأولياء الأمور، حيث يرغبون في معرفة الدرجات التي تم الحصول عليها بأسرع وقت، وحرصاً من موقعنا إلى توفير مواقع الاستعلام عن نتائج الصفوف الدراسية المختلفة، سوف نقدم لكم اليوم رابط الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة طلاب العلمي والأدبي.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2023



يهتم جميع الطلاب بالحصول على نتائج الثانوية العامة، ويرغب الجميع في الإعلان عن النتيجة في القريب العاجل، حتى يتمكنوا من تحديد الكلية التي يتم الالتحاق بها، وفقاً مجموع كل طالب، لذلك تعد الثانوية العامة من أهم المراحل الدراسية التي تحدد مستقبل الطلاب الدراسي والعملي أيضاً.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التعليم المصرية عن موعد الإعلان عن النتيجة، حيث أنه يتم في الأيام الحالية تصحيح الاختبار ورصد الدرجات بكل دقة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الثانوية العامة في منتصف الشهر الجاري، ويتم رفعها عبر الموقع الخاص ببوابة الثانوية العامة المصرية.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

يتم الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بشكل إلكتروني، وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، للحفاظ على صحة الطلاب وعدم إصابتهم بفيروس كورونا أثناء الاستعلام عن النتيجة بالمدارس، ويتم الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الثانوية العامة من هنا.

ثم كتابة رقم الجلوس.

تحديد الشعبة الأدبية أو العلمية.

بالنقر على خانة الاستعلام.

قدمنا لكم متابعينا موقع نتيجة الثانوية العامة 2023، ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة، ونتمنى لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.