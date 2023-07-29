فرحة أصحاب المعاشات بتبكير موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وأول رد من التأمينات الاجتماعية

لم يتبق سوى ساعات قليلة على صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بقيمة الزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة المصرية، حيث إن الكثير من أصحاب المعاشات في حالة انتظار مستمر من أجل الإعلان عن موعد الصرف، إضافة إلى أنها من أهم الأمور التي تُشغل بال المواطنين في الوقت الحالي، لذلك بدأت بعض الأنباء تنتشر بشأن تبكير مواعيد الصرف الخاصة بالمعاشات، لكن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالرد عليها، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

بعد أن انتشرت العديد من الشائعات التي تُفيد بتبكير صرف معاشات أغسطس 2023، قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالرد عليها، مؤكدة أن صرف المعاشات لشهر أغسطس يوافق يوم 1-8-2023، ولا يوجد أي تقديم أو تأخير فيه، مع العلم أن معاشات هذا الشهر شملت الزيادة الأخيرة التي وصل الحد الأدنى فيها إلى 170 جنيهًا، وبحد أقصى بلغ نحو 1635 جنيهًا، وفقًا لما أقرته هيئة التأمينات الاجتماعية، وطبقًا لقرار رئيس الجمهورية الذي تم صدوره في شهر أبريل الماضي 2023 لجميع المشتركين في أنظمة التأمينات.

أماكن صرف المعاشات لشهر أغسطس 2023

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف المعاشات يكون عبر فروع البنوك ومن خلال المحافظ الإلكترونية التي خصصته الهيئة من أجل التسهيل على المواطنين في إمكانية الحصول على نتائجهم، مع العلم أنه يمكن كذلك الحصول على المعاشات عبر فروع بنك ناصر الاجتماعية المتواجدة على مستوى الجمهورية ومن خلال ماكينات الصراف الألي كذلك، ليتمكن الجميع من الصرف المعاشات دون أدنى عقبات.