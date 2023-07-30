ترقبو صدورها … نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي moe.gov.eg (أوائل الثانوية العامة ونسب النجاح)

نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي، وجدير بعد ان إنتهي الطلاب الشهر الماضي من عملية الامتحانات اعلنت الوزارة عن بدء التصحيح علي الفور واليوم التاسع والعشرون من يوليو الجاري انتهاء عمليات التصحيح لأوراق البابل شيت وورقة الأسئلة المقالة لطلاب الشهادة الثانوية، أضاف مصدر مسئول في الوزارة لموقع اليوم السابع، أن مؤشرات النجاح ستكون مرتفعة عن السنوات الماضية لذلك علي جميع الطلاب القالقة الهدوء وانتظار النتيجة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 أدبي وعلمي

وحالة من الترقب من اجل الحصول علي النتيجة بالوقت الحالي ومن خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير النتيجة عقب اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجدير ان الوزارة اعلنت عن الانتهاء من عملية التصحيح اليوم وبالتحديد الاحد الموافق 30 يوليو وسوف يتم اعتماد النتيجة مع بداية شهر اغسطس القادم وسط ترقب كبير واعلنت الوزارة ان نسب النجاح مرتفعة عن السنوات الماضية لذلك علي جميع الطلاب الهدوء وعدم القلق بالوقت الحالي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم .

ثم اختر نتائج الثانوية العامة 2023 .

اختر شعبة الطالب علمي أو أدبي.

ادخل رقم جلوس الطالب .

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم اضغط على استعلام.

وحالة من الترقب وسط عمليات بحث عديدة من قبل الطلاب بالوقت الحالي من اجل االحصول علي نتائجهم في ظل اعلان الوزارة بالايام الماضية عن الانتهاء من عمليات اعتماد النتيجة وجاري الانتهاء من رفع النتيجة ومتوقع صدورها مع بداية شهر اغسطس القادم .

واكدت الوزارة ان النتيجة انتهت بالفعل من عمليات التصحيح وتجري بالوقت الحالي عمليات التدقيق النهائية وسوف تتاح النتيجة مع بداية شهر اغسطس القادم وحالة من الترقب الشديد من قبل الطلاب للحصول علي النتيجة الخاص بهم فور صدورها بالايام القامة .