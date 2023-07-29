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عاجل: رسالة هامة من التعليم لطلاب الثانوية العامة !!
أصدرت منذ قليل وزارة التربية والتعليم بيان هام عاجل عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أكدت من خلاله عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 والتي كانت من المقرر إعلانها اليوم السبت 29 يوليو الجاري، عقب عودة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من تنزانيا، وجاء نص البيان كما يلي.
نتيجة الثانوية العامة 2023
صرحت التربية والتعليم أن نتيجة امتحانات الثانوية العامة تمر حاليا بمراحل المراجعة والتدقيق..والاعلان عن الموعد الرسمي للنتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات.
مضيفة أن الوزارة تهيب بكافة وسائل الاعلام الالتزام بالبيانات الرسمية فقط.
بيان وزارة التربية والتعليم اليوم 29-7-2023
صرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كان قد ادلى بالعديد من التصريحات التي أعلن خلالها عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة بداية شهر أغسطس المقبل.
وأضاف المتحدث الرسمي أن نتيجة الثانوية العامة، تمر حاليا بالعديد من مراحل المراجعة والتدقيق لضمان خروجها بما يضمن تحقيق العدالة والدقة.
وأكد شادي زلطة أن الدكتور رضا حجازي سيعلن رسميا عن موعد النتيجة فور الانتهاء من كافة الاجراءات المتعلقة بها.
وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بكافة وسائل الاعلام تحري الدقة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة منعا لإثارة البلبلة والتشتيت لأبنائنا الطلاب وأولياء الأمور.