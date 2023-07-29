عاجل: رسالة هامة من التعليم لطلاب الثانوية العامة !!

أصدرت منذ قليل وزارة التربية والتعليم بيان هام عاجل عن نتيجة الثانوية العامة 2023 أكدت من خلاله عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في مصر 2023 والتي كانت من المقرر إعلانها اليوم السبت 29 يوليو الجاري، عقب عودة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني من تنزانيا، وجاء نص البيان كما يلي.

نتيجة الثانوية العامة 2023