انخفاض أسعار بعض السلع.. التموين تعلن عن أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2023

أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2023، تعلن وزارة التموين في مصر عن الأسعار الخاصة بالسلع التموينية وكافة المنتجات التي تعد ضمن قائمة سلع التموين المتوفرة للمستهلك، والتي ستكون متاحة في الأسواق المحلية الشهر المقبل بتلك الأسعار ومتاحة أمام كل من يمتلكون بطاقة الدعم التموين التي تتيح صرف سلع مدعومة من قبل وزارة التموين وقد تم تحديد النصيب الخاص بالفرد من البطاقة التموينية، ومن خلال التقرير التالي نوضح المزيد حول الأسعار الخاصة بها بالتفصيل.

أسعار السلع التموينية لشهر اغسطس 2023

الأسعار لمختلف السلع التموينية نتعرف عليه من خلال ما يلي:

سعر كيلو الأرز 12.60 جنية

سعر كيلو السكر 12.60 جنية.

سعر عبوة الزيت 800 جرام بسعر 30 جنية.

سعر نوع بسكوت يويوز المتاح في شهر أغسطس 1 جنيه وخمسين قرشًا.

يويوز ويفر بسكويت متاح بالسعر 2 جنيه وخمسة وسبعين قرش.

بسكويت تومورو متوفر في المحلات السلع التموينية بسعر 3 جنيه مصري.

عبوة من الصلصة بحجم 300 جم متوفرة بسعر 8 جنيه مصري.

كيس من الشاي الناعم بوزن 40 جرام سعره 5 جنيه مصري.

بسكوت بوو متوفر بسعر 3 جنيه وخمسة وسبعين قرش من كل أنواعه.

جبنة زنة وزن العبوة 125 جرام متاحة بالسعر 4 جنيه ونصف.

نوع جبن تترباك وزن 500 جرام 14 جنيه مصري.

سعر جبن تترباك بوزن ربع كيلو سبعة جنيه وخمسين قرش.

منتجات أخرى وأسعارها في التموين

بار من الحلاوة الطحينية حجم 40 جم ومتاح بسعر 3 جنيه.

بار من الحلاوة الطحينية حجم 40 جم ومتاح بسعر 3 جنيه. مسحوق الغسالة اليدوية متوفرة بسعر 16 جنيه وزنه 800 جرام.

مسحوق الغسالة الأوتوماتيك من وزن 800 جرام متاح بالسعر 25 جنيه.

سعر الكيس من الصابون السائل لغسل الصحون وزنه 80 جم متوفر بسعر 3 جنيه.

سعر صابون سائل للغسيل وزن 125 جم 3 جنيه.

يبلغ سعر نوع الصابون التواليت وزن 125 جم 7 جنيه وخمسين قرشًا.

يبلغ سعر زجاجة من الخل تركيز نسبة خمسة في المائة وزن 900 مل 6 جنيه مصري.

السعر الخاص بنوع زيت كريستال وزن العبوة واحد لتر 72 جنيه.

سعر البيض واللحوم