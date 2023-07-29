كشفت مصادر مسؤولة عن إعلان نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم غدا الأحد عقب انعقاد مؤتمر صحفي يوضح تفاصيل نتيجة الثانية العامة 2023، وعندها يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة والحصول عليها بكل سهولة عبر الرابط الرسمي، وهذا وقد انتشرت حالة من الترقب والخوف في معظم البيوت المصرية، وذلك منذ أن رحلة الثانوية العامة منذ بداية العام، ولكن زادت حدتها مع دخول الاختبارات، وفي هذه الأثناء يجنى الطلاب ثمار التعب والإجهاد على مدار عام كامل بإعلان نتيجة الثانوية العامة وفرحة الجميع.

نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

انتهى الكنترول على مستوى محافظات الجمهورية من أعمال تصحيح ومراجعة نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم 2023، وتم تسليم النتائج للكنترول المركزي، واليوم هو آخر مراحل تجهيز واعتماد النتيجة؛ لإعطاء كل ذي حق حقه، حيث من المقرر عرضها على وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي اليوم السبت 29 يوليو لاعتمادها، ومن ثم عرضها على الطلاب عبر رابط نتيجة الثانوية العامة الرسمي، عقب انتهاء المؤتمر الصحفي غدا الأحد؛ حيث إعلان أوائل الثانوية العامة، ونسب النجاح، وبعد ذلك بساعات قليلة تصبح متوفرة بالمدارس، ويستطيع الطلاب الحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

فور إعلان نتيجة الثانوية العامة يستطيع الطلاب الحصول عليها بالطريقة التالية:

الدخول إلى رابط وزارة التربية والتعليم. أو فتح رابط بوابة الثانوية العامة في مركز المعلومات الوطني. البحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023. الدخول إلى تبويب نتيجة الثانوية العامة. إدخال اسم الطالب ورقم الجلوس. الضغط على إظهار النتيجة.

أوائل الثانوية العامة 2023

تم الانتهاء من حصر أوائل الجمهورية في نتيجة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2023، ومن المقرر أن يتواصل مع وزير التربية والتعليم مساء اليوم لتهنئتهم على التفوق والحصول على أعلى الدرجات في الشعبتين العلمي بقسميه والأدبي، ومن ثم تكريمهم والإعلان عن أسمائهم رسميا غدا الأحد خلال انعقاد المؤتمر الصحفي برئاسته، أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ثم الإعلان عن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وأنها متاحة عبر رابط بوابة الخدمات الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس.

نسب النجاح في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نسب النجاح في مواد الثانوية العامة، بشقيها العلمي والأدبي، فمثلا نسب النجاح في المواد العلمية، جاءت كالتالي:

مادة الكيمياء 88.9%.

مادة الفيزياء 91%.

بينما جاءت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 89.7%.

مادة الأحياء 90.6%.

فيما جاءت تراوحت نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 للمواد الأدبية من 90. 2% في مادة التاريخ إلى 93.9% في مادة علم النفس، وجاءت نسبة 91% نجاح الطلاب في مادتي الجغرافيا والفلسفة والمنطق.