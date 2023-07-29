تعرف على مصاريف الجامعة العربية المفتوحة 2024 …. تخصصات كليات الجامعة المفتوحة aou.edu.eg

مصاريف الجامعة العربية المفتوحة 2024،أيام قليلة وسيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2024 والتي تعد مرحلة فاصلة في عمر الطالب والتي تحدد مستقبله، إما أن يلتحق بإحدى الكليات أو الالتحاق بالمعاعد المتاحة بعد الثانوية العامة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على أهم تفاصيل ومصاريف الجامعة المفتوحة 2024 والاوراق والشروط اللازمة.

الجامعة العربية المفتوحة 2024

حيث يهتم عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2024 التعرف على مصاريف الجامعة المفتوحة 2024، التي تعد من أكثر الأمور بحثاً خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قرب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة على أنه من المقرر أن يتم اعتاماد النتيجة خلال الساعات الأولى المقبلة، وأشار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يتم الاعلان عن النتيجة رسمياً في 1 اغسطس 2023.

مصاريف الجامعة العربية المفتوحة ومدة الدراسة بها

ويبحث عدد من طلاب الثانوية العامة عن مصاريف الجامعة العربية المفتوحة والتي قد تقارب الـ 12 ألف جنيه في الترم الواحد، بالإضافة إلى مصاريف الكتب، أما عن مدة الدراسة بالجامعة المفتوحة فهي عبارة عن ترمين مدة الترم من 15 إلى 16 أسبوع، ولا يمكن للطالب سحب المقررات إلا بعد وقف قيده في الجامعة.

تخصصات كليات الجامعة المفتوحة

أما عن تخصصات الجامعة المفتوحة فهي كالتالي: