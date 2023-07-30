نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 دور أول العراق موقع نتائجنا| وزارة التربية العراقية| درجاتك رجعت!!

“رابط مباشر فعال” نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية، نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق، يبحث عنها الكثير من الطلبة والطالبات بجميع محافظات العراقية، حيث يرغبون في التعرف على خطوات الاستعلام عن رابط نتائج الاعتراضات الثالث متوسط 2023 كوقع نتائجنا بجميع المحافظات بالعراق، ولهذا أردنا أن نقدم خلال هذا المقال تفاصيل ومعلومات عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق مع رابط الحصول عليها.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية خلال وقت سابق الأسبوع الماضي، عن فتح أبواب تسجيل الطلاب في الاعتراضات على نتائج الثالث متوسط 2023،

في الفترة ما بين يوم 18-7-2023م، وحتى يوم 24-7-2023م، ولهذا ينتظر الطلاب المتقدمين لتلك الاعتراضات موعد ظهور نتائجها، والتي من المتوقع ظهورها في بداية الأسبوع الجاري أي خلال ساعات قادمة بحسب تحديثات الوزارة الأخيرة.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط موقع نتائجنا

وأوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه بجانب موقع الوزارة الرسمي، سيتم ظهور نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق عبر موقع نتائجنا من خلال الرابط الإلكتروني من هنا، والحصول الطلاب عليها بكل سهولة، والذي يختص بالاستعلام عن نتائج الامتحانات والاعتراضات، لتخفيف الضغط على موقع الوزارة الإلكتروني.

خطوات الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 البصره وذي قار

وحددت وزارة التربية والتعليم العراقية عدد من الخطوات الصحيحة لاستخراج نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 العراق بمحافظات البصرة وذي قار، وهي كالآتي:

أولا: قم بالدخول إلى موقع وزارة التربية في العراق، من خلال الرابط هنا.

أو من خلال موقع نتائجنا من الرابط هنا.

• بعدها قم بتحديد ايقونة نتيجة اعتراضات الصف الثالث متوسط لهذا العام 2023.

• ثم عليك أن كاتبة الاسم المتعلق ورقم المقعد الرقم الامتحاني بشكل كامل وصحيح.

بعد. ذلك قم باختيار المحافظة.

وفي النهاية، قم بالضغط على زر“ بحث”.

نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 دور اول العراق

حددت وزارة التربية العراقية رسوم الاعتراضات ب الف دينار لكل مادة، يرغب الطالب في تقديم طلبات اعتراضات الثالث متوسط 2023 دور اول العراق، وقد فتح باب تقديم طلبات الاعتراضات منذ يوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو الجاري.