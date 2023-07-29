رابط التسجيل في جدارات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف 1445 للتقديم على الوظائف التعليمية2023

عقب قيام وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التعليمية 1445ه‍، بدأ العديد من الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف في البحث عن جدارة تسجيل الدخول، وذلك من أجل التسجيل والحصول على الوظيفة المناسبة، مع العلم قيام الوزارة بدراسة طلب الالتحاق ثم المفاضلة بين المتقدمين، وإليكم خطوات التسجيل بالإضافة إلى مجموعة من التفاصيل الأخرى في السطور التالية.

رابط التسجيل في جدارات

منصة جدارة هي منصة متخصصة في الوظائف، حيث يمكن التسجيل عليها والعثور على الوظيفة التعليمية المناسبة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الذهاب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة جدارة هنا.

ثم اختيار جدارة الوظائف التعليمية 1445، ثم النقر على بدء الخدمة.

ينبغي على المتقدم إدراج جميع البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى إرفاق جميع المستندات المطلوبة لعملية التقديم.

الضغط على أيقونة تقديم.

انتظار دراسة الطلب من قبل وزارة التعليم السعودية واختيار المتقدم المناسب للوظيفة.

خطوات إصدار مؤهل جديد في جدارة

لإضافة مؤهل جديد على منصة جدارة، يجب تطبيق الخطوات التالية: