الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم “علمي وأدبي” محافظات الجنوب عبر www.yemenexam.com
نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، يسعى جميع طلاب الصف الثالث الثانوي اليمن لمعرفة النتائج التي حصلو عليها في الاختبارات التي اجروها في شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر آلاف الآباء معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 للاستعداد للمرحلة الجامعية والاطمئنان على مستقبل الطلاب وأكدت وزارة التربية والتعليم باليمن أن النتيجة على وشك الظهور حيث انتهت عمليات التصحيح وجاري رصد الدرجات من أجل اعتماد النتيجة والإعلان رسمياً عن ظهورها عبر الرابط الرسمي التابع للوزارة.
نتائج الثانوية العامة اليمن 2023
ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة بعد رفعها على موقع الوزارة وذلك في غضون الأيام المقبلة، حيث صرح المسؤولون أن نتيجة الثانوية العامة باليمن سوف تظهر في أي لحظة خلال شهر يوليو الجاري، وأنه يمكن لجميع الطلاب اليمنيين الدخول على رابط الوزارة و معرفة نتائجهم والدرجات التي حصلت عليها في كل مادة فور رفع النتائج على الموقع.
موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023
وقد خصصت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط رسمي للاستعلام على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في جميع أنحاء البلاد وخارجها دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لمعرفة نتيجة الامتحانات، وسوف نوضح هذا الرابط وكيفية الاستعلام عن النتيجة من خلاله فيما يلي:-
- يجب الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية http://moe.gov.ye/.
- يجب اختيار النتائج الإلكترونية من القائمة الموجودة في الصفحة الرئيسية.
- ثم الدخول على خيار نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023 من الخدمات المتاحة.
- يتم تحديد شعبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023.
- إدخال رقم الجلوس في المكان المخصص له.
- اضغط على “أنا لست روبوت”.
- ثم اضغط على بحث.
- سوف تحصل على نتائج الثالث الثانوي اليمن 2023 في حال ظهور في بضع دقائق.