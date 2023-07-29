الآن نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 برقم الجلوس والاسم “علمي وأدبي” محافظات الجنوب عبر www.yemenexam.com

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023، يسعى جميع طلاب الصف الثالث الثانوي اليمن لمعرفة النتائج التي حصلو عليها في الاختبارات التي اجروها في شهر يونيو الماضي، حيث ينتظر آلاف الآباء معرفة نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 للاستعداد للمرحلة الجامعية والاطمئنان على مستقبل الطلاب وأكدت وزارة التربية والتعليم باليمن أن النتيجة على وشك الظهور حيث انتهت عمليات التصحيح وجاري رصد الدرجات من أجل اعتماد النتيجة والإعلان رسمياً عن ظهورها عبر الرابط الرسمي التابع للوزارة.

نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة بعد رفعها على موقع الوزارة وذلك في غضون الأيام المقبلة، حيث صرح المسؤولون أن نتيجة الثانوية العامة باليمن سوف تظهر في أي لحظة خلال شهر يوليو الجاري، وأنه يمكن لجميع الطلاب اليمنيين الدخول على رابط الوزارة و معرفة نتائجهم والدرجات التي حصلت عليها في كل مادة فور رفع النتائج على الموقع.

موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات 2023

وقد خصصت وزارة التربية والتعليم اليمنية رابط رسمي للاستعلام على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في جميع أنحاء البلاد وخارجها دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة لمعرفة نتيجة الامتحانات، وسوف نوضح هذا الرابط وكيفية الاستعلام عن النتيجة من خلاله فيما يلي:-