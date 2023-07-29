78% نسبة النجاح.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع أوائل العلمي والأدبي

ساعات قليلة ويتم الإعلان على نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول علمي وأدبي اليوم السابع، وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وقد جاءت نسب النجاح مبشرة لنسبة كبيرة في جميع الأقسام، وسيتم رفع نتيجة الثالث الثانوي “علمي علوم ورياضة وأدبي” عبر موقع وزارة التربية والتعليم أو عبر المواقع الإلكترونية الحاصلة على حقوق نشر نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023

حالة من القلق والرهبة تسيطر على طلاب الثانوية العامة مع اقتراب ظهور النتيجة رغباً في معرفة الدرجات التي حصل عليها الطالب والمجموع الكلي، وخاصةً بعد أن وردت شكاوى من صعوبة يعض المواد في امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023 الكيمياء والمواد الرياضية واللغة الإنجليزية.

أفادت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح في نتيجة الثالث الثانوي العام 2023 تراوحت نحو 78%.

نتيجه الثانويه العامه 2023 الاوائل

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي زلطة بأن نتيجة الثانوية العامة 2023 في مرحلتها الأخيرة “المراجعة والتدقيق” حتى يحصل كل طالب على حقه، مشيراً أن قد صرح الدكتور رضا حجازي في تصريحانه بأن سيتم الإعلان عن أوائل الثانوية العامة 2023 العلمي والأدبي في مطلع شهر أغسطس الجاري، مطالباً المواقع الإلكترونية بعدم نشر أي أخبار مزيفة وغير صحيحة حول موعد ظهور النتيجة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للاستعلام على النتيجة فور ظهورها برقم الجلوس، بحيث تصبخ النتيجة أمام الطالب بالدرجات في جميع المواد.