SSC EXTRA : القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنادي الصفاقسي اليوم 30 يوليو 2023 البطولة العربية

تعد من المواجهات القوية بين الاتحاد و الصفاقسي التونسي وانها تعتبر من ضمن المباريات الثانية لفريق الاتحاد خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، للمجموعة الأولى حيث انه لعب مع الترجي وفاز عليها بهدفين مقابل هدف واحد كما انه يعمل على التأهل إلى الدور القادم ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنادي الصفاقسي.

مباراة الاتحاد والنادي الصفاقسي

بعد ان حصل الاتحاد على الفوز في المباراة الاولي يرغب في زيادة انتصاراته أما الصفاقسي فانه خسر امام الشرطة العراقي، كما انه قد رحل عنه المدرب حسام البدري ويتمني ان ينال الفوز لاسترجاع قوته مرة اخرى.

موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023

ستقام المباراة في يوم الأحد 30 يوليو 2023، على استاد مدينة الملك فهد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما ان مباريات كأس الملك سلمان للأندية يتم بثها عبر قنوات SSC وقد حصلت على إذاعة مباريات البطولة.

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تشكيل الاتحاد المتوقع

مارسيلو جروهي

أحمد بامسعود – أحمد شراحيلي – مد الله العليان – عمر هوساوي

رومارينيو – طارق حامد – إيجور كورنادو – جوتا

كريم بنزيما – عبد الرزاق حمد الله

تردد القنوات الناقلة للمباراة

تردد قناة SSC السعودية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات الكأس

تردد: 10770.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قنوات دبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12322

معدل الترميز 30000

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC اكستر عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

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