كشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية pdf الوجبة الرابعة عبر منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يتم الآن البحث عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بغداد حيث أنه قد تم الإعلان بشكل رسمي تو أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة عبر منصة مظلتي ويمكنك أن تستعلم عنها بكل سهولة ويسر من خلال الرابط المخصص لذلك والجدير بالذكر أن الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن هذه المنحة تقدم للأشخاص الأكثر فقرا في العراق حيث تهدف إلى تحسين مستوى الدخل لديهم ومساعدتهم بشكل مادي وصحي والجدير بالذكر أنه من خلال موقعنا سوف تتعرف على رابط تحميل كشوفات الأسماء وكذلك الخطوات التي يجب أن تتم حتى تستعلم عنها.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة بغداد

عبر منصة مظلتي الرعاية الاجتماعية سوف تتمكن من معرفة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية حيث أنه يجب على الشخص الذي يرغب في التقديم أن تتوافر لديه مجموعة من الشروط وتتمثل الشروط فيما يلي:

أولا يجب أن يكون عراقي الجنسية.

يجب على السيدة التي ترغب في التقديم أن تكون بين عمر ١٨ عام وحتى ٥٥ عام.

بالنسبة للرجل أن يكون عمره من 18 عام حتى 60 عام.

أن لا يكون لدي الشخص الذي يرغب في التسجيل أي أملاك عقارية أو أرضي.

أن لا يكون دخل الفرد أكثر من الحد المسموح به.

اسماء الرعاية الاجتماعية في الموصل

طلب استمارة الرعاية الاجتماعية يجب أن تتبع مجموعة محددة من الخطوات وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: