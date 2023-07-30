هُنا.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس| نتيجة 3 ثانوي الدور الأول عبر بوابة مركز المعلومات

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، إنه تم الانتهاء من إعداد وترتيب قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادًا لاعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، وتقوم الوزارة حاليًا بالتحضير لإعلان نتيجة الدور الأول من امتحان الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في وقت قريب بعد استكمال جميع الإجراءات اللازمة وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أفاد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع الإجراءات المتعلقة بنتيجة الثانوية العامة لعام 2023 قد اكتملت خلال الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، نتيجة الثانوية العامة 2023 وأن يعلن عن الأوائل والإحصائيات ونسب النجاح في مؤتمر صحفي سيعقد غدًا في المقر الجديد للوزارة في العاصمة الإدارية، وسيتم دعوة الطلاب الأوائل لحضور المؤتمر وتهنئتهم هاتفيًا اليوم السبت.

نسب النجاح في الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نسب النجاح في امتحانات بعض المواد الدراسية. وأوضح أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق بلغت 91.9%، وأن 0.5% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان حصلوا على درجة 95% أو أعلى.

وأشار الوزير إلى أن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7%، وأن 5.8% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حصلوا على درجة 95% أو أعلى.

كما أعلن الوزير أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6%، وأن 0.3% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان حصلوا على درجة 95% أو أعلى.

رابط الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023

للإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة في مصر لعام 2023، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر.

2- ابحث عن قسم النتائج أو الثانوية العامة في صفحة الوزارة الرئيسية.

3- ستجد رابطًا للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة. انقر على هذا الرابط.

4- ستحتاج إلى إدخال بعض المعلومات الشخصية للتحقق من هويتك، مثل رقم الجلوس والرقم القومي.

5- بعد إدخال المعلومات المطلوبة، انقر على زر “استعلام” أو “بحث” للحصول على نتيجتك.

6- ستظهر النتيجة على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للاحتفاظ بها.

نتيجة الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

من المتوقع أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا في الساعات القادمة للكشف عن التفاصيل الكاملة لقائمة أوائل الثانوية العامة 2023، تشمل القائمة أكثر من 30 طالبًا وطالبة تم تحقيق تفوقهم على مستوى الجمهورية، وهم من محافظات مختلفة ويُنتظر أن يُعلن عن أسماء الطلاب المتفوقين والمحافظات التي ينتمون إليها في البيان الرسمي الذي سيصدر قريبًا.