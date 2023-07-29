Pdf استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا الدور الاول الادبي والعلمي من وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول الادبي والعلمي عبر موقع وزارة التربية العراقية موقع نتائجنا نال اهتمام وبحث كبير في الساعات الأخيرة من قبل الطلاب وأولياء الأمور وخاصة بعد انتهاء الطلاب من اجتياز الامتحانات، وسيتم الإعلان عنها في وقت محدد يتم تحديده من قبل الجهات التعليمية المعنية، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال إدخال رقم الامتحان ورقم الجلوس للحصول على الدرجات والنتيجة النهائية.

تحميل نتائج السادس الاعدادي 2023

الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي موقع نتائجنا يتم في وقت قريب، حيث قد أشارت الوزارة أنها ستكون متاحة بعد الانتهاء من تصحيح أوراق إجاباتهم في جميع محافظات العراق، وأشارت مصادر أنها ستكون متاحة بعد 15 يومًا من الانتهاء من التصحيح والامتحانات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج في أوائل شهر أغسطس المقبل بعد استكمال عملية المراجعة وتسجيل درجات جميع الطلاب، يجب على الطلاب أيضا الصبر قليلاً والانتظار حتى ظهور النتائج النهائية بعد انتهاء عملية التصحيح والتقييم.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

استعلم عن نتائج السادس الاعدادي في العراق عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية .

أو التوجه إلى رابط https://results.mlazemna.com/

اختر قسم “نتائج المرحلة الإعدادية”.

حدد المحافظة التي ينتمي إليها.

أدخل اسم المحافظة للوصول إلى قائمة بأسماء المدارس التابعة لها.

اكتب اسم مدرستك التي تنتسب إليها.

قم بعد ذلك بتحميل النتائج بصيغة ملف PDF.

من المتوقع أن يتم الإعلان نتائج السادس الاعدادي 2023 في القسمين الأحيائي والادبي في العراق في وقت قريب حيث تم الانتهاء بالفعل من عمليات تصحيح الدرجات ومراجعتها، والآن يتبقى فقط إعلان النتيجة ونشرها على موقع نتائجنا حتى يتمكن الطلاب من تحميل النتيجة على شكل ملف PDF

و نتمنى لجميع الطلاب التوفيق والنجاح في نتائجهم وأن تكون نتائجهم تلبي تطلعاتهم وجهودهم خلال فترة الامتحانات.