كيفية حجز تذاكر مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي في البطولة العربية للأندية 2023

يبحث العديد من عشاق كرة القدم العربية عن رابط لحجز تذاكر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي التونسي، والتي ستقام في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، يتصدر هذا البحث قائمة أهم الكلمات المفتاحية لدى جماهير الفريقين، خاصة جمهور النمور الذي يكون دائماً حاضرًا في مباريات الفريق، ويشكل أكبر دليل على حضورهم القوي في المباراة الأولى التي جمعتهم بالترجي الرياضي التونسي والتي انتهت بفوز الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف واحد للترجي.

مباراة الاتحاد والصفاقسي في بطولة الملك سلمان للأندية 2023

فريق الاتحاد السعودي يستعد لخوض مباراة هامة مع فريق الصفاقسي التونسي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، المباراة ستقام يوم الأحد الموافق 30 يوليو الجاري في ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف.

بالنسبة لجماهير الصفاقسي، تعد هذه المباراة ذات أهمية كبيرة بعد خسارة الفريق في الجولة الأولى من المجموعة أمام فريق الشرطة العراقي بهدف دون رد، وتسعى جماهيرهم للفوز في هذه المباراة من أجل الحفاظ على حظوظ الفريق في التأهل إلى الدور الثاني من المجموعة الأولى.

وفيما يتعلق بموقف الفريقين في بطولة الملك سلمان للأتندية 2023، يدخل فريق الاتحاد السعودي المباراة وهو في صدارة المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في المباراة الأولى على فريق الترجي التونسي بنتيجة 2-1.

أما فريق الصفاقسي التونسي فقد خسر في الجولة الأولى أمام فريق الشرطة العراقي بهدف نظيف، وبالتالي يحتاج إلى بذل جهد كبير لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية للاندية 2023

من المقرر أن تُقام مباراة الاتحاد السعودي والصفاقسي التونسي غدا الأحد في الأوقات التالية:

التوقيت العالمي (GMT) التوقيت في تونس/المغرب/الجزائر التوقيت في فلسطين/ليبيا/السودان التوقيت في السعودية/مصر/العراق/الكويت/قطر/البحرين التوقيت في الإمارات/سلطنة عمان 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

موعد المباراة سيكون في الأحد الموافق 30 يوليو 2023، وستقام في الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وسوف يكون الملعب المضيف للمباراة هو ملعب الحوية.

المباراة اتحاد جدة & الصفاقسي البطولة البطولة العربية الموعد والتوقيت الأحد، 30 يوليو 2023، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب الحوية القنوات الناقلة SSC HD 1

أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والصفاقسي في البطولة العربية 2023

تبدأ أسعار تذاكر مباراة الاتحاد والصفاقسي من 80 ريال، وذلك كما يأتي:

الفئة السعر (ريال) الدرجة الموحدة 80 فئة بريميوم 100 التذكرة الذهبية 1-2 550 تذاكر الشخصيات الهامة (VIP) 1200

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام نادي الصفاقسي

تشكيلة نادي الاتحاد المتوقعة أمام نادي الصفاقسي:

مركز اللعب اللاعبون حراسة المرمى مارسيلو جوروهي خط الدفاع ألأحمد شراحيلي أحمد بامسعود مد الله العليان عمرو هوساوي خط الوسط طارق حامد رومارينيو إيجور كورنادو جوتا خط الهجوم كريم بن زيما عبد الرزاق حمد الله

حجز تذاكر مباراة الاتحاد والصفاقسي

للحجز عبر موقع الاتحاد العربي لكرة القدم وشراء تذاكر مباراة اتحاد جدة والصفاقسي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع الاتحاد العربي لكرة القدم.

بمجرد فتح الموقع، قم بالنقر على خيار “تسجيل الدخول” من الصفحة الرئيسية.

ستحتاج إلى إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك للوصول إلى حسابك. إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، يجب عليك إنشاء حساب جديد عبر التسجيل.

بمجرد تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد، ستنتقل إلى صفحة أخرى حيث ستطلب منك تقديم بياناتك الشخصية المطلوبة.

بعد تقديم البيانات الشخصية المطلوبة، سيُطلب منك الموافقة على الشروط العامة والأحكام المتعلقة بالحجز وشراء التذاكر.

حدد فئة التذكرة التي ترغب في شرائها، واختر الفئة المناسبة وعدد التذاكر التي ترغب في شرائها.

بعد اختيار فئة التذكرة، قد يُطلب منك إجراء عملية الدفع عبر الإنترنت باستخدام وسيلة الدفع المتاحة على الموقع.

بعد الانتهاء من عملية الدفع، ستتلقى تأكيدًا على البريد الإلكتروني الذي قمت بتقديمه أو عبر رسالة نصية على جوالك تحتوي على بيانات التذكرة.

قم بطباعة التذكرة واحتفظ بها على جوالك أو قم بحفظ نسخة إلكترونية للعرض عند دخول الملعب يوم المباراة.

يُرجى الانتباه إلى أن العملية الدقيقة للحجز قد تختلف اعتمادًا على واجهة الموقع وطريقة التشغيل الحالية، لذا يُفضل اتباع الإرشادات المتاحة على الموقع بعد فتحه لضمان إتمام الحجز بنجاح.

آخر أخبار الصفاقسي التونسي قبل مباراة الاتحاد في البطولة العربية 2023

من ناحية أخرى، هناك معلومة عن استقالة مدرب الصفاقسي حسام البدري قبل المباراة، وقد تم الإعلان عن هذا الخبر عبر صفحة النادي الرسمية على موقع فيس بوك، حيث قدم حسام البدري استقالته لهيئة النادي، وقدمت الإدارة شكرها له على الفترة التي قاد فيها الفريق، متمنية له التوفيق في مسيرته التدريبية المقبلة.

أخيرًا، يُذكر أن المباراة ستكون منقولة عبر قناة SSC HD 1.