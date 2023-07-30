اقوي اشارة : تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد 2023 الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي في البطولة العربية

تعد من افضل القنوات الرياضية الموجودة خلال تلك الفترة وقد حققت نجاح كبير وتميزت ببثها للكير من المباريات حيث انها تمتلك حقوق نشر البطولات الاسياوية والدوري السعودي وغيرها من المباريات الهامة والقوية ومن خلا هذا المقال سنتعرف على تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا.

قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا

يبح عنها الكثير للاستمتاع بافضل المباريات وانها تعمل على عرض افضل الاندية الموجودة حيث انها تنقل لنا منافسة الفرق في البطولة و القنوات التي ستقوم بنقل البطولة هي قناة السعودية الرياضية والتي تعد من ضمن القنوات المتميز في عرض محتواها بافضل صوت وصورة وبدون تويش خلال المباراة حيث ان نادي الاتحاد يسعي لاستكمال الفوز من خلال دخوله في ثاني مباراة بعد فوزه في المباراة الاولي.

تردد قنوات SSC اكستر عبر قمر نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC اكستر عبر القمر عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC اكستر عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

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كيفية تنزيل قناة السعودية الرياضية

هاك عدد من الخطوات البسيطة التي ستمكنكم من تنزيل القناة عبر الرسيفر الخاص بك والتي من بينها الاتي.

الضغط علي Menu من جهاز التحكم.

اختيار ايقونة تنزيل قناة او تركيب.

تحديد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل منه.

كتابة التردد بشكل صحيح ومناسب للقمر الصناعي.

الضغط علي ايقونة تنزيل وسوف يتم نزول لك القناة.

ويمكن للجميع الان متابعة اللقاء من خلال تنزيل تردد تلك القناة مجاناً بدون تشفير علي الاقمار الصناعية المتوفرة لديكم بدون اي عناء .