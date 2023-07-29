استقبل الان تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 29/7/2023 وموعد اللقاء

يتأهب فريق ريال مدريد لمواجهة غريمه التقليدي فريق برشلونة في مباراة ودية اليوم، على ملعب AT&T في دالاس، ضمن جولة الفريقين في الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024،ويتقابل الفريقان في الموسم التحضيري للصيف الثاني على التوالي، كما تنضم دالاس إلى ميامي 2017 ولاس فيجاس 2022 كمدن استضافة للكلاسيكو الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية،وعلى الرغم من أن المباراة تأتي في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد، إلا أنه من المتوقع أن تكون مباراة شرسة ومتنافسة بين الفريقين، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والمنافسة بقوة في الموسم القادم.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية :

ستنطلق مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة في الولايات المتحدة الأمريكية في تمام الساعة 12:00 صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت مدريد، والساعة 04:00 عصرًا بتوقيت دالاس، وستشهد مباراة الكلاسيكو الودية بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم، اللقاء الثالث بين الفريقين هذا الصيف، وحافظ الفريق الملكي على سجله الخالي من الهزائم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوزه على كل من ميلان ومانشستر يونايتد،وبالنسبة لبرشلونة، فقد حقق الفريق الكتالوني الفوز على فيسيل كوبي الياباني، وخسر أمام أرسنال الإنجليزي في مباراته الافتتاحية في سوكر تشامبيونز تور، وقبل المباراة، أكد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على صعوبة مواجهة غريمه الكتالوني، مشيرًا إلى أن الفريق يقوم بعمل جيد وسيحاول اللعب بأفضل ما لديه ضد منافس قوي للغاية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم:

التردد الخاص بقناة KTV Sport التردد الخاص بقناة AD Sports 1 اسم القمر : نايل سات تردد: 11054 الاستقطاب: رأسي الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 اسم القمر : نايل سات تردد: 11411 الاستقطاب: أفقي H الترميز: 30000 تصحيح الخطأ: 3/4

وشهدت المنافسات الداخلية في إسبانيا صراعًا كبيرًا بين فريقي برشلونة وريال مدريد. تمكن برشلونة من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم السابق، فيما فاز ريال مدريد بلقب كأس الملك الإسباني، وفي آخر مباراة كلاسيكو، فاز ريال مدريد على برشلونة بأربعة أهداف نظيفة في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.