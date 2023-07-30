حدثها : تردد قناة SSC  الناقلة لمباراة الاتحاد والنادي الصفاقسي اليوم 30 يوليو 2023 البطولة العربية

ينتظر الكثير من محبي كرة القدم مشاهدة فقد تم القيام بها خلال السنوات السابقة بنجاح كبير وقد شارك بها بعض من الانجية القوية مما شهد تألق الكثير من الاندية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC.

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة للبطولة العربية

هي من القنوات التي تنقل مباريات على النايل سات وعرب سات وبدر سات كما انها تنقل البطولة العربية التي تضم عدد من الأندية العربية سواء من القارة الأفريقية أو القارة الآسيوية، ويتم مشاركة نجوم عالميين في الدوري السعودي.

حيث انه يتم مشاركة 37 ناديًا وبعدها تقسم إلى 24 ناديًا يلعبون بنظام الذهاب والإياب ويتم تأهيل 6 إلى دور المجموعات، بالإضافة إلى 6 أندية أخرى تتأهل مباشرة و4 أندية سيحصلون على دعوة خاصة من الاتحاد العربي.

ترتيب الفرق في البطولة العربية في بدايتها

تم القيام بعدد 4 مباريات في اول ايام بها وهي كما يلي.

السد القطرى x الوداد المغرب.

الصفاقسي التونسي x الشرطة العراقي.

أهلي طرابلس الليبي x الهلال السعودي.

الترجي التونسي x الاتحاد السعودي.

حصل على النصر الاتحاد من خلال حصد هدفين اما عن الصفاقسي الذي سيقابل الاتحاد فانه لم يحالفه الحظ بالفوز اما الشرظة العراقي.

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تردد قناة SSC الرياضية الناقلة للبطولة العربية

التردد: 12523.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

وتنقل القناة العديد من المباريات بالدوري السعودي واعلنت عن نقلها للبطولة العربية للاندية ويمكن للجميع تنزيل تردد القناة الان ومتابعة كافة الاحداث الرياضية التي تنقلها القناة مجاناً بدون تشفير.