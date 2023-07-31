ايداع الضمان الاجتماعي… صرف راتبين الضمان المطور 1445 لشهر أغسطس القادم “ما الحقيقة”

حقيقة صرف راتبين من الضمان المطور السعودية تعمل المملكة العربية السعودية على مساندة شعبها خاصة في الظرف الإقتصادية التي تمر بها البلاد وجميع دول العالم, لذلك قدمت المملكة الضمان الإجتماعي لبعض الفئات التي تمر بظروف خاصة لتقدم الدعم لهم وتساعدهم على تحمل المعيشة الصعبة ومواجهة الصعوبات المادية, لذلك يسعى الكثير من المواطنين بالبحث اليومي على أخر الأخبار للضمان الإجتماعي وإن كان هناك فتح باب للتقديم مرة أخرى, خاصة مع إقتراب موعد صرف الدفعة القادمة لكافة المستحقين.

أخر أخبار الضمان الإجتماعي بالمملكة العربية السعودية

تم بالفعل موعد ظهور الأسماء المستفيدين من الضمان الإجتماعي يوم الخميس الماضي الموافق 27 من شهر يوليو 2023 ويجب على كل من تقدم بطلب هذه المعونة متابعة حسابه الشخصي, للتأكد من رفع أسمائهم للحصول على الدعم المالي, ويتم تحديد موعد صرف الراتب المالي للضمان الإجتماعي في الموعد الذي حددته وزارة التضامن, وهو بداية من أول يوم بشهر أغسطس القادم وهذا ما تم الإعلان عنه من قبل الوزارة.

حقيقة صرف راتب شهرين في شهر أغسطس

بالفعل قامت وزارة التضامن الإجتماعي بالمملكة العربية السعودي بإصدار قرار صرف راتبين للضمان الإجتماعي للمستفيدين من هذا الضمان, وهو صرف الراتب الأول بداية من 1 أغسطس 2023 ويصرف الشهر الثاني للراتب يوم 31 أغسطس, بسب أن بداية شهر سبتمبر سوف تكون إجازة رسمية بالمملكة العربية السعودية, ولهذا قررت وزارة الموارد البشرية السعودية تبكير موعد صرف شهر سبتمبر لهذا السبب, ويتم صرف في أواخر شهر أغسطس.

أخبار زيادة راتب الضمان المطور

تتداول الكثير من الأخبار حول زيادة الرواتب للضمان الإجتماعي لشهر أغسطس وهذا بمناسبة قدوم العام الهجري الجديد 1445, ولكن جاء الرد السريع من وزارة الموارد البشرية بعدم صحة هذا القرار وتنبه الوزارة المواطنين بعدم إتباع أخبار لم يعرف مصدرها, وذكرت الوزارة بإنها تنشر أي أخبار جديدة للضمان الإجتماعي على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بها, لذلك نبهت المواطنين بالتحري عن أخر الأخبار لدى الوزارة من خلال المصادر الرسمية لها وعدم الإنثياق واراء الأخبار والمعلومات المضللة, التي تؤدي إلى أنتشار الفوضي بالمملكة العربية السعودية من قبل هؤلاء الأشخاص.

تحديث اليوم الإثنين الموافق الحادي والثلاثون من شهر يوليو الجاري حيث يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور صباح الغد في حسابات المستفيدين، وهناك زيادة منتظرة سوف نراها عند نزول الرواتب فكل ما علينا انتظاره هو ساعات قليلة جداً من الان للإعلان عن نزول تلك رواتب الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية لعام 1444.