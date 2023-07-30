الان PDF تنزيل كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

يعد الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من أبرز الموضوعات بحثا عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، والجدير بالذكر أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمات رعاية اجتماعية متنوعة للفئات الضعيفة والمحتاجة، بما في ذلك الأيتام والمعاقين والفقراء. تم تفعيل منصة مظلتي الإلكترونية للاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة، ولهذا سوف نتناول عبر السطور التالية كافة التفاصيل عنها، إلى جانب طريقة الاستعلام عنها.

رابط اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكن الاطلاع على قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من الدفعة الرابعة بكل سهولة من خلال إدخال رقم البطاقة الذكية الخاص بالفرد على منصة مظلتي الإلكترونية جيث تمكن هذه الخدمة الإلكترونية المراجعين من الحصول على معلوماتهم بشكل سريع وسهل.

قد قامت وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق، من خلال هيئة الحماية الاجتماعية، بتلقي ما يصل إلى 300 ألف طلب للحصول على الوجبة التاسعة من الدفعة الثالثة، وهذا يعكس التزام والحكومة العراقية بتحسين الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الاجتماعي للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع، وتهدف أيضًا إلى توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والشباب الباحثين عن فرص وظيفية، ويتم ذلك من خلال تنظيم برامج التدريب المهني والتأهيل الاجتماعي لتزويد المتقدمين بالقدرات والمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

وإذا أردت معرفة قبولك ضمن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يمكنك اتباع الخطوات الآتية:

التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق

قم بتسجيل الدخول إلى منصة “مظلتي الوجبة التاسعة”، والتي تم تفعيلها من قبل الوزارة.

اختر خيار الرعاية الاجتماعية.

. انقر على “أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية”.

قم بإدخال البيانات المطلوبة بدقة وكاملة.

اضغط على زر “استعلام” لعرض قوائم المشمولين بصيغة ملف PDF.

من خلال هذه الخطوات، يمكنك الاطلاع بسهولة على هذه الأسماء حيث تعد ضمن برنامج الدعم الاجتماعي التي توفرها الوزراة للغير القادمين.

اسماء المقبولين في هذا البرنامج يتم الحصول عليها بشكل فوري بعد ان يقوم المواطن بكتابه رقم البطاقه الذكيه الخاص به او عن طريق كتابه الاسم الرباعي حيث ان الوزاره قد سهلت هذا الامر على كافه المواطنين في جميع المحافظات لكي يتم الامر عن طريق كتابه بعض البيانات البسيطه عمل موقع الرسمي الخاص بها.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية

اشارت وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه الى المنصه الرسميه التي يمكن عن طريقها الحصول على اسماء المقبولين في هذا الدعم حيث ان هذا الامر يتم عن طريق كتابه رقم البطاقه الذكيه الخاصه بالمواطن في المكان الصحيح حيث تظهر امامه الكشوفات اسماء المشمولين في ذلك البرنامج التي تم قبولها في برنامج الدعم.