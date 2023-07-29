بأمر وزاري.. طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين.. عبر دعم مصر بالرقم القومي.. اعرف اخر موعد لتحديث البطاقات حتى لا يفوتك الوقت المحدد

هذه وقد كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي المصلحي عن طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين التي قد بحوزة المستحقين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية عبر بوابة دعم مصر الإلكترونية، لمعرفة الطريقة تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين

هذه وقد حددت وزارة التموين مجموعة الخطوات التي قد يجب على المواطن اتباعها حتى قد يتم تحديث بيانات بطاقة التموين باستخدام الرقم القومي الخاص به، والتي سوف نكشف عن، حيث جاءت طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين على النحو التالي.

حيي يجب الدخول الموقع الرسمي بموقع دعم مصر عن طريق الضغط هنا. ثم يجب أن يقوم المواطن في هذه الخطوة بكتابة رقم القومي الخاص بها في الخانة المحددة. ثم يجب أن يقوم الشخص في هذه الخطوة بكتابة رقم البطاقة التموينية التي بحوزتهم والتي يصرف من خلالها المقررات التموينية. ثم في الخطوة الرابعة يجب أن يقوم الشخص بالضغط على أيقونة سجل موبايلك. خامس هذه الخطوات يجب أن يتم فيها كتابة رقم الهاتف الجديد الذي يرغب المواطن في تسجيله. في الخطوة قبل الأخيرة يجب أن يتم على الضغط على كلمة حفظ رقم المحمول. في الخطوة الأخيرة يجب أن يتم حفظ الهاتف الجديد وتحديث البيانات.

شروط تحديث بيانات بطاقة التموين:

بعد أن رصدنا لكم في السطور السابقة طريقة تحديث بطاقة التموين، سوف نرصد لكم شروط تحديث بيانات بطاقة التموين، حيث حددت وزارة التموين مجموعة من الشروط الخاصة بتحديث بيانات بطاقة التموين وهي كما يلي.

يجب أن يتم الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر إلكترونيا عند إدخال البيانات.

ثم يجب كتابة رقم الهاتف لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين يكون مسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول.

الموعد النهائي لتحديث بيانات بطاقة التموين

وكان الدكتور علي المصيلحي قد أصدر توجيها خلال الفترة الماضية والذي يقضي بمد فترة تحديث بيانات بطاقة التموين حتي نهاية شهر أغسطس القادمة، حيث أنه يمكن لجميع المستنفدين في مصر من تحديث البيانات بالطريقة التي تم ذكرها سالفاً.