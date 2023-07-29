القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 30 يوليو 2023 وديات الاندية

يهتم الكثيبر من عشاق كرة القدم بالبحث عن القنوات الناقلة للمباراة والتي تقام على ملعب دالاس كاوبويز من خلال مواجهة نارية بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يوليو الجاري ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة.

موعد مباراة ريال مدريد أمام برشلونة

تقام المباراة في يوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، الواحدة صباحًا بتوقيت الإمارات، العاشرة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميلتاو، ناتشو هيرنانديز، ميندي.

وخط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيليو.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، كريستنسن، رونالد أراوخو، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: روميو، إلكاي جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، عبد الصمد الزلزولي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام برشلونة

يتم إذاعة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في يوم الأحد 30-7-2023، عبر شبكة قنوات الكويت الرياضية من خلال اللقاء الودي عبر قنواتها وقناة أبو ظبي الرياضية الأولى وانه تتم المشاركة من خلال مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة والتي تنقل خلال تطبيق AD Sports التابعة للمجموعة الإماراتية.

تردد قنوات الكويت الرياضية

يمكننا متابعة مباراة ريال مريد وبرشلونة والتي تقام غدًا على نايل سات ويتم من خلال الاتي.