نتائج التسجيلات الجامعية الجزائر 2023- 2024| نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر عبر موقع www.orientation-esi.dz

نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2023، من أكثر الموضوعات الهامة التي يبحث عنها العديد من حاملي البكالوريا بالجزائر، فجميع الطلاب يرغبون في معرفة نتائج التوجيه الجماعي ومعرفة الجامعة التي تم ترشيح الطالب للالتحاق بها، وعبر البديل الإخباري سوف نسلط الضوء على كافة التفاصيل بدءً من موعد إعلان نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2023 وخطوات الاستعلام عن ناائج التسجيلات الجامعية 2023 عبر موقع التسجيلات الجامعية orientation-esi dz.

موعد إعلان نتائج التوجيه الجامعي الجزائر 2023

يتم إعلان نتائج التوجيه الجامعي 2023 الجزائر يوم الأول من أغسطس المقبل 1-8-2023، وسوف يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتائج التسجيلات الجامعية 2023 وهو الموقع الإلكتروني للتوجيه الجامعي الذي قام الطلاب بالتسجيل رغباتهم من خلاله وهنا الرابط الخاص ب موقع التسجيلات الجامعية / موقع نتائج التوجيه الجامعي الجزائر “الرابط هنا”

نتائج التسجيلات الجامعية 2023 الجزائر تتم من خلال رقم التسجيل ورقم المرور الخاص بالطالب الموجود في كشف نقاط البكالوريا، واتباع عدد من الخطوات وهي التي سنوضحها عبر السطور التالية.

نتائج التسجيلات الجامعية الجزائر 2023- 2024

يجب أن يقوم الطلاب باتباع خمسة خطوات للحصول على نتائج التسجيلات الجامعية الجزائر 2023- 2024

الدخول على رابط orientation.esi.dz.

كتابة كافة البيانات المطلوبة للتحقق من الهوية كتابة رقم التسجيل والرقم السري للطالب المدرجين في كشف النقاط.

يظهر أمام المستعلم كشف النقاط الخاص به، وهنا يجب قراءتها بعناية ومن ثم النقر على زر الموافقة (OK).

إذا كنت ترغب في طباعة كشف نقاطك، فعليك النقر على زر الطباعة ثم اختيار الخيار التالي.

على الموقع ستظهر الشعب المسموحة قم بالنقر عليها ثم انقر على زر الطباعة.

أضغط على زر أبدأ لتسجيل التخصصات.

سيُطلب منك تدوين جميع بياناتك الشخصية ومن ثم إتمام الحفظ.

قم بتدوين 6 إلى 10 تفضيلات جامعية بدقة وتأنٍ وفقًا لأولوياتك، ثم قم بحفظها وطبعها.

من الضروري أن يتم التسجيل في الجامعة عبر موقع وزارة التعليم الرسمي حتى يتم تسهيل هذه العملية على المواطنين.