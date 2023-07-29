بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف بدون تقطيع اليوم الأحد 30/7/2023 في كلاسيكو الأرض الودي بالولايات المتحدة

بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة كورة لايف، عشاق الكلاسيكو الإسباني ينتظرون بفارغ الصبر قمة جديدة حين يلتقي نادي برشلونة وريال مدريد في مباراة ودية بولاية تكساس الأمريكية. ستجرى المباراة في الثانية عشرة صباحًا يوم الأحد (مساء يوم السبت)، وتعتبر هذه الودية الثانية لفريق برشلونة بعد خسارتهم أمام أرسنال 5-3. في المقابل، نجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 2-0.

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بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة الان بث مباشر كورة لايف سيلتقيان في المباراة بكامل نجومهما، ومن المتوقع حضور قرابة 80 ألف متفرج قاموا بحجز تذاكر المباراة قبل أسابيع طويلة.

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وقد حقق ريال مدريد انتصارين في أول مباراتين ودية له خلال جولته في الولايات المتحدة الأمريكية. ففي المباراة الأولى، تغلب على ميلان بنتيجة 3-2 بعد أن كان متأخرًا بهدفين في الشوط الأول. وفي المباراة الثانية، فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2-0.

بالنسبة للاعب إينجو مارتينيز من ريال مدريد، فإنه لا يزال يتعافى من إصابته المؤلمة في قدمه وينتظر العودة للملاعب لمواجهة كلاسيكو برشلونة، ضمن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر، فيما يُعاني داني سيبالوس من إصابة في أوتار الركبة قد تبعده عن الملاعب لبضعة أسابيع أخرى. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون مدرب ريال مدريد أنشيلوتي قادرًا على استدعاء قواته بشكل كامل وإجراء بعض التعديلات اللازمة.

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بالنسبة لفريق برشلونة، فقد تعرض لهزيمة في أول مباراة ودية له في الولايات المتحدة أمام أرسنال بنتيجة 3-5. وسبق أن أُلغيت مباراته المقررة أمام يوفنتوس بسبب انتشار فيروس مفاجئ بين أعضاء الفريق.

تحدث تشافي، مدرب برشلونة، عن الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام أرسنال، معربًا عن دهشته من قوة الفريق اللندني في تلك المباراة الودية. وأكد أنه لن يكون هناك تهاون من جانب فريقه في المباراة المقبلة أمام ريال مدريد.

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وتجتمع برشلونة وريال مدريد الان مباشر في المباراة القادمة ليصبح عدد مواجهاتهما في الدوري الإسباني 186 مباراة. يتفوق ريال مدريد في 77 مباراة مقابل 74 لبرشلونة، في حين انتهت 35 مباراة بالتعادل. أما في كأس ملك إسبانيا، فقد التقيا 37 مرة، حيث تفوق برشلونة في 16 مباراة مقابل 13 لريال مدريد وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر، وفي دوري أبطال أوروبا، التقي برشلونة وريال مدريد في 8 مرات، حقق فيها ريال مدريد 3 انتصارات مقابل 2 لبرشلونة، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

يُعتبر ريال مدريد بث مباشر الان هو الفريق الأكثر فوزًا على برشلونة في المواجهات الكلاسيكية الرسمية بفارق ضئيل، حيث حقق 102 انتصارًا مقابل 100 لبرشلونة، وانتهت 52 مباراة بالتعادل. كما أنهما التقيا في 34 مباراة ودية، حقق فيها برشلونة 20 انتصارًا وخسر 4، وانتهت 10 منها بالتعادل.

ويُنقل مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر على قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق فارس عوض وقناة الكويت الرياضية بتعليق المُلا.