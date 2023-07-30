www.mof.sy..رابط معدلات نتائج مفاضلات القبول الجامعي 2023 في سوريا عبر موقع القبول الجامعي الرسمي

معدلات نتائج القبول في سوريا تعتبر واحدة من أهم المحطات التعليمية في حياة الطلاب، حيث تحدد مستقبلهم الأكاديمي، ومن المتوقع أن ينتظر آلاف الطلاب وأولياء أمورهم بفارغ الصبر ظهور معدلات نتائج مفاضلات القبول الجامعي بشكل رسمي، ولذلك يشعر العديد منهم بحالة من الترقب والقلق نتيجة لتأخر الإعلان عن النتائج،ومن خلال هذا المقال، سنقدم لكم طرق الاستعلام عن نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى الطريقة التي يمكن من خلالها لكل طالب الاستعلام عن نتائجه الشخصية.

رابط معدلات نتائج مفاضلات القبول الجامعي بسوريا:

أعلنت وزارة التعليم العالي في سوريا عن رابط خاص للاستعلام عن معدلات نتائج مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي الجديد، بهدف تسهيل وصول الطلاب الناجحين في الثانوية العامة السورية إلى الكليات التي يرغبون في التسجيل بها، ويمكن للطلاب الآن الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع التعليمات المحددة، وكذلك تعديل الرغبات في حال رغبتهم في تغييرها. ومن خلال الفقرة التالية، سنوضح لكم خطوات الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السورية.

رابط نتائج مفاضلات القبول الجامعي في سوريا 2023:

يمكن لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بسوريا، التسجيل إلكترونيا على موقع وزارة التعليم العالي في سوريا، والاطلاع على نتائج قبول الجامعات. للاستعلام، يجب على الطالب :

الدخول إلى الموقع والبحث عن المفاضلة المناسبة لتخصصه:

الضغط على رابط قوائم نتائج المفاضلة التابعة لتخصصه.

يجب على الطالب التأكد من تسجيل بياناته بشكل صحيح وكامل.

وإدخال رقم الاكتتاب الخاص به، ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات وإرسالها.

سيتم عرض النتائج على شكل ملفات PDF.

نتائج مفاضلات القبول الجامعي في سوريا

يجدر بالذكر أن عدد الطلاب والطالبات الناجحين في الفرع العلمي للثانوية العامة للعام الحالي بلغ حوالي 85 ألفاً، في حين بلغ عدد الناجحين في الفرع الأدبي حوالي 146 ألف طالب وطالبة،وبالإضافة إلى ذلك، يوجد حوالي 3 آلاف طالب وطالبة من الثانوية الشرعية يتم التعامل معهم بنفس معايير الثانوية الأدبية.