لينك فعال” نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم اليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم emis.gov.eg

انتهى طلاب الثانوية العامة الأيام القليلة السابقة من أداء امتحانات العام الدراسي 2023, حيث حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تتم العملية الامتحانية هذا العام بدون وجود أي مشاكل أو تلقي اي شكاوي من الطلاب، لهذا ينتظر هؤلاء الطلاب هذه الأيام أن تقوم الوزارة بالإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم اليوم السابع، وهذا من أجل أن يعرف كل طالب الكلية التي سوف يلتحق بها وتحديد مستقبله، لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على نتيجة الثانوية العامة لهذا العام، بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إمكانية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم اليوم السابع، وهذا بعد أن يتم اعتمادها وإعلانها بشكل رسمي على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، حيث يستطيع الطالب أن يعرف النتيجة الخاصة به من خلال اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي من أبرزها ما يلي:

الخطوة الأولى أن يقوم الطالب أو ولي إمرة الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طريق النقر على الرابط التالي.

الخطوة التالية أن يقوم الطالب بكتابة رقم المقعد الخاص به في الخانة المحددة لهذا.

يضغط الطالب بعد ذلك على خانة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سوف يحصل الطالب على النتيجة الخاصة به بشكل تفصيلي في جميع المواد الممتحنة، بالإضافة إلى النسبة المئوية الحاصل عليها.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة وأولياء أمورهم أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالإعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، حيث أعلنت الوزارة في بيان تابع لها الرابط الإلكتروني الذي سوف يتم خلاله رفع نتيجة الثانوية العامة وهذا بعد أن يتم الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم واعلان النتيجة بشكل رسمي، كما أشارت الوزارة إلى أن عملية التصحيح ورصد الدرجات قاربت على الانتهاء وأن الإعلان عن النتيجة سوف يكون قبل مطلع الشهر الحديد.