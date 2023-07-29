بث مباشر كلاسيكو الأرض| مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة hd تعليق عربي يلا شوت | بث مباشر برشلونة وريال مدريد اليوم 29-7-2023

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر تويتر بدون تقطيع ، ودية بطعم القمة تقام في منتصف الليل والتي تجمع بين كل من نادي الملكي ريال مدريد ونظيرة نادي برشلونة الكتالوني ومن المقرار ان تلعب تلك المباراة في تمام الساعة الثانية بعد نصف اليل علي ملعب AT&T.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة مباشر

ويسعي كل من الفرقين في تلك المباراة القوية ان يحقق احدهوم الفوز علي الاخر من اجل الدخول الي موسم جديد بكامل قوتة وشغفة الكبير برشلونة في اخر مباراة تلقي الخساراة علي يد ريال في بطولة كأس الملك وانتهت تلك المباراة برباعية مقابل لاشئ،ولم يتراجع ريال مدريد عن مستواة ويسعي من اجل تأكيد الفوز اليوم علي غريمة التقليدي نادي برشلونة الاسباني.



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يدخل الملكي ريال مدريد تلك المباراة بكامل نجومة وصفقاتة الجديده التي قد ضمها في الانتقالات الصيفية الحالية ويسعي بقصاري جهدة من اجل ضم الفرنسي كليان مبابي ولكن لم يكون الامر سهل حول لاعب ولكن الريال لم يتراجع عن مرادو ويأمل من ضم لاعب الفرنسي الذي يريد النادي باي ثمن.



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وقد ا كد المدير الفني لنادي الريال ان التركي اردا جولر سيلعب مع الفريق قريبا ومن المحتمل ان يلعب في قمة اليوم امام برشلونة بعد ان اظهر لاعب بينلجهام نفسة امام نادي اليونايتد واحرز اولي اهدافة الخرافية في اولي مباراة لة مع الفريق حيث سيكون نجاح كبير للاعب مع نادي الملكي.