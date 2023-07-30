هذه الفئات فقط يحق لهم التقاعد المبكر بالمملكة العربية السعودية .. التأمينات تكشف عن “الشروط + المستندات”

في ضوء البحث المتزايد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط التقاعد المبكر بالمملكة، والتي أعلنت مؤخرا عنها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة إلى المستندات المطلوبة للتقديم عليه، كما أوضحت أنه يجب استيفاء جميع الشروط حتى يتم القبول مع إتاحة خدمة التقديم بطلب إلكتروني وذلك لضمان قبول الطلب والاستفادة من المعاش المبكر، ونوضح اليكم الشروط والمستندات اللازمة للتقديم عليه عبر موقعنا.

شروط التقاعد المبكر بالمملكة

لقد وضعت هيئة التأمينات الاجتماعية شروط معينة لابد من الالتزام بها عند التقديم على التقاعد المبكر والتي تتمثل في الآتي:

أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيم دائم داخل حدود المملكة.

قضاء مدة داخل الهيئة أو المصلحة التي يعمل بها مدة لا تقل عن 25 عاما.

أن يكون الفئات ذات دخل محدود ومصنف بها وتقديم ما يثبت ذلك.

عدم امتلاك رخصة تخص أي أنشطة تجارية.

إذا كان من لديهم عجز عن أداء العمل مثل الاصابة بأمراض مزمنة أو إعاقة كلية نتيجة حادث مروري ويحق له الحصول على المعاش المبكر.

تقديم طلب للجهة الرسمية التي يعمل بها ولابد من الموافقة عليه.

المستندات المطلوبة للتقديم على المعاش المبكر

لقد أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية الاوراق والمستندات المطلوب تقديمها لضمان حصولك على المعاش وهي:

صورة الهوية الوطنية.

إرفاق نموذج بعمليات التعويض.

إحضار تعهد بالايقاف عن العمل وعدم العودة إليه مرة أخرى.

إرفاق نموذج الاقرار السنوي الخاص بالتأمينات.

تقديم تقرير مفصل عن الأحوال المدنية للأسرة.

رقم الحساب البنكي الذي تريد في صرف المعاش منه.

خطوات التقديم على معاش التقاعد المبكر

كما وضحنا اليكم شروط التقاعد المبكر بالمملكة والتي يجب الالتزام بها نوضح اليكم طريقة التقديم عليها الكترونيا من خلال الخطوات التالية: