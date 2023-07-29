نتيجة الثانوية العامة 2023 | نتيجة ثالثة ثانوي 2023 موقع نتيجة نتnatiga4dk| نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 برقم الجلوس بوابة مركز المعلومات

تقرير موقع الإخباري اليوم يسلط الضوء على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، والتي على مدار الساعات الماضية اشتعلت محركات البحثـ فالجميع في انتظار وترقب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 في مصر تصدر محركات البحث عقب إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية دور أول يوم الخميس الماضي الموافق 27 يوليو الجاري، ولم يعد سوى التوتر والانتظار السائد لدى طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام 2023 لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة الثانوية العامة للمعلومات.

في ظل الأخبار المتناقلة بشكل متواصل حول موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة وخطوات الاستعلام، بات طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي العام 2023 لا يتحملون الانتظار، ولكننا سنجمع لكم في هذا المقال جميع الأخبار الصحيحة المتعلقة بإعلان النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

باستناد إلى ما أشارت إليه مصادر داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، يبقى لدينا 48 ساعة فقط للاعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس.

عندما يتم تأكيد تلك النتيجة والإعلان عنها، يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع وزارة التربية والتعليم واتباع سلسلة من الخطوات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 موقع وزارة التربية والتعليم

أولاً: زيارة موقع وزارة التربية والتعليم عبر الذهاب إلى رابطها هنا . أو من هنا

. أو من هنا ثانياً: اختيار نتيجة الثانوية العامة 2022-2023 الدور الأول.

ثالثا: سيتم فتح صفحة جديدة تشتمل على مكان مخصص لرقم جلوس الطالب، لذا قم بكتابته.

رابعا: في النهاية، اضغط على زر “عرض النتيجة” أو “بحث”.

مركز المعلومات وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جميع عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب في امتحاناتهم قد اكتملت بشكل جيد، حيث انتهت جميع اللجان من عمليات التصحيح والمراجعة. وفي يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023، قاموا بالتدقيق وتسجيل الدرجات وإعداد قوائم بأسماء أوائل الثانوية العامة للعام 2023.