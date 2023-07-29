Here نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 من موقع نتيجة نت خلال ساعات من الآن

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023 والتي يتم حاليا الاستعلام عنها من قبل الطلاب والطالبات على المواقع الإلكترونية المختلفة ، ووفقا لما اصدره الوزارة انه جارى الآن انتهاء من عمليات المراجعة الأخيرة ليتم رفع النتيجة في الساعات المقبلة، على حد ما تم نشره على صفحة وزارة التربية والتعليم المصرية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، أن النتيجة سوف تعلن بشكل تقريبي أما أول أيام شهر أغسطس، أو غدا الأحد 30 يوليو 2023.

نتيجة الثانوية العامة بالاسم 2023

في بيان على صفحة وزرة التربية والتعليم المصرية انه نوهت به على الطلاب عدم الانسياق وراء أي مواقع تقوم بنشر أخبار كاذبة عن موعد إعلان النتيجة ، وقد أوضحت الوزارة على انه ما زالت عمليات مراجعة وتدقيق أوراق الطلاب مستمرة حتى الآن، لكى يحصل كل طالب على درجاته كاملة ، وصرحت بان وفقا لأخر تصريحات وزير التربية والتعليم المصري الدكتور رضا حجازى انه النتيجة سوف تعلم بداية شهر أغسطس 2023 واو من الممكن أن تتوافر في الساعات القريبة القادمة ، ولكن المؤكد هو عدم تحديد وزارة التربية و التعليم المصرية أي موعد رسميه لإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

ننتظر حاليا أن يتم لن أسماء أوائل الطلاب في الثانوية العامة على ان تكون النتيجة فور اعتمادهم وإخبار الطلاب على الهواء مباشر ونشر أسماءهم في المواقع الرسمية والغير رسمية ، ومن ثم تكون النتيجة متاحة على بوابة الثانوية العامة أو موقع نتيجة نت من هنا ، وكل ما على الطلاب هو إدخال رقم جلوس واسمه بشكل صحح ولنقر على عرض النتيجة وانتظار رفعها.