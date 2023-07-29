شروط تقديم مكافحة المخدرات لعام 1445 هجريا
أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على وظائف مكافحة المخدرات لعام 1445 هجريا، الكادر الرجالي من حملة الشهادة الثانوية العامة فأعلى، وسوف يكون التعيين على رتبة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب) وذلك سوف يكون ضمن ضوابط وشروط محددة، قامت الوزارة بتحديدها، وفيما يلي سوف نعرض لكم الشروط وطريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
تعد المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحدي المؤسسات الأمنية الحكومية، التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية، والتي تم تأسيسها في عام 1960 ميلادي في العاصمة الرياض، وهي من المؤسسات التي تقوم بحماية وحفظ أمن وسلامة الشباب والمجتمع السعودي من المخدرات، وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، ومحاسبة كل من يتاجر بها أو يروج لها أو يساعد على تهريبها عبر الحدود، وقد تعمل القوات بشكل متفاني من أجل حماية الشعب السعودي من المخدرات ومخاطرها، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف المستمر من مخاطر المخدرات والوقاية من عدم الوقوع بها.
شروط تقديم مكافحة المخدرات لعام 1445 هجريا
أقرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من الشروط، التي يجب مطابقتها على المتقدمين في هذه الوظيفة والتي من أهمها:
- أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية وذو أصل ومنشأ داخل المملكة ويستثنى من هذا الشرط من نشأ مع والديه في خدمة الدولة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل علمي الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها، وفي حال كون المؤهل من خارج المملكة العربية السعودية، أن يصدق على الشهادة.
- إن يتمتع المتقدم بسيرة وسمعة طيبة داخل المملكة.
- أن يمتلك المتقدم على بطاقة الهوية سارية المفعول.
- إن يكون المتقدم مستوفي الشروط من تناسق الوزن مع الطول وفق اللائحة الطبية المعتمدة.
- إلا يكون المتقدم قد تم تعيينه سابقا في أي وظيفة عسكرية.
- أن يجتاز المتقدم كافة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
- في حال كان المتقدم متزوجا يجب أن تكون زوجته سعودية الجنسية.
- أن لا يكون المتقدم يعانى من أي أمراض مزمنة وأن يكون لائق صحيا.