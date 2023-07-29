أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب التقديم على وظائف مكافحة المخدرات لعام 1445 هجريا، الكادر الرجالي من حملة الشهادة الثانوية العامة فأعلى، وسوف يكون التعيين على رتبة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب) وذلك سوف يكون ضمن ضوابط وشروط محددة، قامت الوزارة بتحديدها، وفيما يلي سوف نعرض لكم الشروط وطريقة التقديم على وظائف مكافحة المخدرات.

المديرية العامة لمكافحة المخدرات

تعد المديرية العامة لمكافحة المخدرات أحدي المؤسسات الأمنية الحكومية، التي تتبع لوزارة الداخلية السعودية، والتي تم تأسيسها في عام 1960 ميلادي في العاصمة الرياض، وهي من المؤسسات التي تقوم بحماية وحفظ أمن وسلامة الشباب والمجتمع السعودي من المخدرات، وكل ما يتصل بها من قريب أو بعيد، ومحاسبة كل من يتاجر بها أو يروج لها أو يساعد على تهريبها عبر الحدود، وقد تعمل القوات بشكل متفاني من أجل حماية الشعب السعودي من المخدرات ومخاطرها، بالإضافة إلى التوعية والتثقيف المستمر من مخاطر المخدرات والوقاية من عدم الوقوع بها.

شروط تقديم مكافحة المخدرات لعام 1445 هجريا

أقرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من الشروط، التي يجب مطابقتها على المتقدمين في هذه الوظيفة والتي من أهمها: