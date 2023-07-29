حسب رقم الجلوس.. نتائج التوجيهي 2023 الاردن www.tawjihi.jo | نتيجة الثانوية الاردنية عبر موقع الوزارة

في انتظار الجميع تفعيل رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهور النتائج مباشرة، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر تفعيل هذا الرابط الذي يمثل مصدر التطمئن والاطمئنان، لقد مرت الفترة السابقة بالتوتر والقلق بسبب تأخر إعلان نتائج التوجيهي في الأردن، ولكن الآن، يمكن للجميع أن يتأكدوا من نتائجهم بسهولة ويسر، تعمل وزارة التربية والتعليم بكل جدية على تسهيل عملية استعلام النتائج واستخراجها بطريقة سهلة وبسيطة جداً لجميع الطلاب. يمكنكم الدخول على الرابط المعني عبر الإنترنت والاطلاع على النتائج بسرعة ودقة.

نتيجة الثانوية الاردنية

تمكنت وزارة التربية والتعليم في دولة الأردن من إتاحة الفرصة للجميع للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 الاردن عبر رابط الوزارة ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة التوجيهي في الـ18 من شهر أغسطس القادم 2023، ويأتي هذا بعد تأخير النتيجة لفترة طويلة تقترب من شهر، وذلك نتيجة دقة عملية التصحيح لأوراق امتحانات الطلاب.

وكانت الوزارة قد حددت موعدًا سابقًا لظهور النتيجة في 20 من شهر يوليو 2023، لكن تم تأجيل ظهور النتيجة لاحقًا، وتم الإعلان عن هذا التأجيل من خلال مؤتمر صحفي عقده وزير التربية والتعليم، حيث تم الكشف عن أسماء أوائل الطلاب واعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023 وتحديد نسبة النجاح في هذا العام الدراسي.

استخراج نتائج التوجيهي 2033 الاردن

يمكن للطلاب الحصول على نتائج التوجيهي 2023 الاردن عن طريق الدخول إلى رابط الموجود أدناه لعام 2023، وذلك باستخدام الخطوات البسيطة التالية:

– الخطوة الأولى: يجب على الطلاب زيارة موقع tajihi.jo الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية.

– الخطوة الثانية: بعد الدخول إلى الموقع، يتعين على الطلاب إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة، مثل رقم الجلوس واسم الشعبة والرمز الموجود في الصورة.

– الخطوة الثالثة: بمجرد إدخال البيانات المطلوبة، يجب الضغط على زر “عرض النتيجة” والانتظار لبضع لحظات حتى يتم الكشف عن النتيجة بشكل مباشر.

بهذه الطريقة السهلة والبسيطة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023 في دولة الأردن.