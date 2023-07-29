تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait sport tv الناقلة للبطولة العربية والمباريات الودية مجاناً بدون تشفير

تعد من القنوات الرياضية التي تعمل على بث افضل المباريات واهمها حيث انها تعمل على عرض الأحداث الرياضية المحلية والدولية كما انها تعمل على عرض بهض من برامج تحليلية ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة الكويت الرياضية Kuwait sport tv.

تردد قناة الكويت الرياضية kuwait sport tv

يمكننا من ان نشاهد بعض من المباريات ومنها مباراة ريال مدريد وبرشلونة الودية التي تقام على ملعب AT&T من خلال الاستعانة بتعليق المعلق طارق الملا وفارس عوض على ابو ظبي الرياضية، في تمام الثانية عشر صباح اليوم الأحد الموافق الثلاثون من شهر يوليو ويمكننا التعرف عليها من خلال الاتي.

تردد القناة على نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11678.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات

التردد: 12523.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

اهم البرامج التي تعرض على قناة الكويت الرياضية

التبادل

كرة الهدف

الصحة العالمي الخاص بك

بدء التشغيل

تذكرات اللاعبين

برنامج لقاء خاص.

برنامج ذكريات لاعب.

برنامج أكشن وليد.

وبرنامج شباب قول وفعل.

برنامج بودي بيلدنج.

أستوديو تحليلي.

برنامج كويت سبورت.

كذلك برنامج من مكتبتي.

برنامج الاختيار.

وبرنامج بين شوطين.

برنامج سواب.

برنامج صحتك بالدنيا.

وبرنامج الكرة أهداف.

برنامج أيادي بيضاء.

اهم المباريات التي تعرض على القناة