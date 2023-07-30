هي دي الاخبار ولا بلاش.. رفع الحد الأدنى للمعاشات بنص القانون بدءًا من هذا الموعد

ينتظر أصحاب المعاشات البالغ عددهم نحو 11 مليون رفع الحد الأدنى للمعاشات مع مطلع يناير المقبل بعد تطبيق قرار الزيادة في الاشتراك التأميني وهذا ما نصت عليه المادة رقم 148 لقانون المعاشات الجديد والذي يهدف زيادة قيمة الاشتراك التأميني للموظفين لرفع قيمة المعاشات ومساعدة هذه الفئة بشكل منتظم، كما أصدرت الحكومة عدة قرارا بموجبها رفع الحد الادني بقيمة 15% من المعاش الذي يتقاضاه المواطن، فضلا عن العلاوات الاستثنائية التي تقدر بقيمة 300 جنيه تحت شعار (علاوة غلاء المعيشة)، ونوضح اليكم عبر سطور التقرير موعد زيادة المعاشات.

رفع الحد الأدنى للمعاشات

تسعى الحكومة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكان ذلك من خلال زيادة قيمة الاشتراك التأميني وهذا يساعد الحكومة في رفع مستوى المعاشات ومساعدة المواطن في ظل الغلاء المنتشر، ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى يصل إلى 1105 جنيه بينما الحد الأقصى للمعاشات يبلغ نحو 8720 جنيه تبعا لما أصدرته الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومن المقرر أن يزداد الحد الادنى بنحو 15% مع بداية شهر يناير 2024.

زيادة قيمة الاشتراك التأميني

تقوم الحكومة مع بداية كل عام برفع مقدار الاشتراك التأميني للموظفين بالقطاعات والمصالح الحكومية طبقا للائحة التنفيذية بقانون المعاشات الجديد، حيث ينظم قيمة ذلك الاشتراك وعليه يتم تطبيق الزيادة في المعاشات، ويذكر أن قيمة الاشتراك التأميني للعام 2023 هو 1700 جنيه والذي يمثل الحد الأدنى وكان ذلك منذ يناير الماضي بدلا من 1400 جنيه، أما الحد الأقصى بالوقت الحالي هو 10900 جنيه بدلا من القيمة السابقة التي تقدر بنحو 9400 جنيه.

ويشار إلى أن اللائحة التنفيذية تنص على رفع قيمة الاشتراك التأميني بمعدل 15% بصورة سنوية لفترة تصل إلى 7 سنوات بداية من إصدار القانون حتى عام 2027 حيث تزاد في شهر يناير من كل عام، وبالتالي فإن مع بداية يناير 2024 تزاد قيمة الاشتراك التأميني بمقدار 15% ليكون الحد الأدنى للعام القادم هو 1955 جنيه والحد الأقصى هو 12535 جنيه.