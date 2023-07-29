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تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد تويتر  مباشر

مرعي البريمومنذ 30 دقيقة
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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1 حيث انه يتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة ابوظبي الرياضية 1 – Ad sports  ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD.

قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD

  • يتم بث محتوى القناة على الاقمار النايل سات والعربسات وهوت بيرد.
  • يمكن مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.
  • يمكن مشاهدة بث مباشر لقناة أبوظبي الرياضية عبر الإنترنت على الموقع الخاص بها.
  • يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة iOS .
  • مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.

 تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 HD على النايل سات

  • ترددها: 11938
  • معدل الترميز  27500
  • معامل التصحيح 3/4

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 HD على النايل سات

  • ترددها 12092
  • معدل الترميز 27500
  • معامل التصحيح 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية

  • توصيل جهاز الاستقبال الخاص بالأقمار الصناعية.
  • قم بتشغيل التلفزيون وجهاز الاستقبال.
  • اذهب إلى قائمة البحث عن القنوات.
  • اختر خيار البحث الآلي او التلقائي.
  • انتظر حتى يتم البحث عن جميع الترددات المتاحة.
  • بعد الانتهاء من البحث عن الترددات.
  •  ستظهر القنوات المتاحة على الشاشة.
  •  قم بالبحث عن قناة أبوظبي الرياضية 1 أو 2 واخترها.
  • يمكنك إدخاله يدويًا عن طريق الذهاب إلى إعدادات البحث عن القنوات.
  • بعد تحديد التردد الصحيح والبحث عن القنوات.
  •  تظهر قناة أبو ظبي الرياضية على الشاشة.
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مرعي البريمومنذ 30 دقيقة
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