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تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد تويتر مباشر
يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1 حيث انه يتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة ابوظبي الرياضية 1 – Ad sports ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD.
قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD
- يتم بث محتوى القناة على الاقمار النايل سات والعربسات وهوت بيرد.
- يمكن مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.
- يمكن مشاهدة بث مباشر لقناة أبوظبي الرياضية عبر الإنترنت على الموقع الخاص بها.
- يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة iOS .
- مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.
تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 HD على النايل سات
- ترددها: 11938
- معدل الترميز 27500
- معامل التصحيح 3/4
تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 HD على النايل سات
- ترددها 12092
- معدل الترميز 27500
- معامل التصحيح 3/4.
خطوات ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية
- توصيل جهاز الاستقبال الخاص بالأقمار الصناعية.
- قم بتشغيل التلفزيون وجهاز الاستقبال.
- اذهب إلى قائمة البحث عن القنوات.
- اختر خيار البحث الآلي او التلقائي.
- انتظر حتى يتم البحث عن جميع الترددات المتاحة.
- بعد الانتهاء من البحث عن الترددات.
- ستظهر القنوات المتاحة على الشاشة.
- قم بالبحث عن قناة أبوظبي الرياضية 1 أو 2 واخترها.
- يمكنك إدخاله يدويًا عن طريق الذهاب إلى إعدادات البحث عن القنوات.
- بعد تحديد التردد الصحيح والبحث عن القنوات.
- تظهر قناة أبو ظبي الرياضية على الشاشة.