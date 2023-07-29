تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد تويتر  مباشر

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قنوات أبوظبي الرياضية 1 حيث انه يتم نقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة ابوظبي الرياضية 1 – Ad sports ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD.

قناة ابو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD

يتم بث محتوى القناة على الاقمار النايل سات والعربسات وهوت بيرد.

يمكن مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.

يمكن مشاهدة بث مباشر لقناة أبوظبي الرياضية عبر الإنترنت على الموقع الخاص بها.

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة على الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة iOS .

مشاهدة برامج القناة والمباريات الرياضية المباشرة وغيرها من البرامج الترفيهية المختلفة.

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية 1 و 2 الجديد

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 HD على النايل سات

ترددها: 11938

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 HD على النايل سات

ترددها 12092

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة ابو ظبي الرياضية