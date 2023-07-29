نتيجة 3 ثانوي اونلاين: رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

أكدت وزارة التربية والتعليم اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 بعدما أنهت جميع مراكز الكنترول من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، وأنها أصبحت جاهزة للاعتماد والاعلان الرسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة، وأفادت مصادر عديدة أن نسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي مشيرة إلى أنها تتخطى حاجز 76%، ويبحث الطلاب عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما نوضحه اليكم عبر سطور هذا التقرير.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرا صحفيا مع بداية الأسبوع المقبل لتحديد معدلات النجاح لكل شعبة وإعلان أسماء الأوائل، وكان الدكتور رضا حجازي قد أشار إلى أن الموعد الرسمي لظهور النتيجة هو مطلع الأسبوع المقبل أي يوم السبت القادم بحد أقصى فور اعتماد النتيجة بعد ساعات قليلة من المؤتمر الصحفي، وأكدت مصادر عديدة أن شرائح الطلاب الحاصلين على أكثر من 95% كبيرة ولذلك لاداعي للتوتر أو القلق، وأفادت أيضا أنه تم الانتهاء من حالات الغش الإلكتروني التي تم رصدها خلال فترة الإمتحانات، وسيتم توقيع عقوبة الحرمان لمدة سنة أو من المادة التي تم ضبطه فيها.

وكانت الوزارة قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية عن نسب النجاح في كل مادة والتي تنشر لكم بعضها فيما يلي:

اللغة العربية (معدل النجاح: 90%).

الكيمياء (88.9%).

الفيزياء (91%).

الجغرافيا (91.6%).

التاريخ (90.2%).

الجيولوجيا (91.1%).

الرياضيات التطبيقية (88.5%).

علم النفس والاجتماع (93.9%).

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم أن آليات التصحيح تكون بشكل إلكتروني وفق نظام وزمن محدد، ويتساءل الطلاب عن طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 وهذا ما نوضحه اليكم عبر الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الخاص بنتيجة الثانوية العامة 2023.

ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

النقر على زر عرض النتيجة.

وبذلك أعزائي الطلاب فإن موعد ظهور النتيجة بحد أقصى هو يوم السبت القادم بحسب مصادر من داخل الوزارة، وفور الإعلان عنها سوف نوافيكم بكل التفاصيل عبر موقعنا.