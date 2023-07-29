اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي محافظة الجيزة

بدا العد التنازل للاعلان عن نتائج الثانوية العامة حيث انه تم الاعلان من الوزارة عن اعتماد الوزير للنتيحة من خلال مؤتمر صحفي وسيتم اعلان الاوائل ونسبة النجاح ومن خلال مقالنا سنتعرف على اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي.

اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي

يهتم بالبحث الكثير للتعرف على نتائج الثانوية حيث انها من اهم المراحل وتم الاعلان ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بالمقارنة بالاعوام السابقة وسيتم الاعلان عنها عما قريب والاعلان عن اسماء الاوائل وهم.

زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم 387 .

ساندى معاذ م من القاهرة 384 .

أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية 383 .

عائشة حسن طه حسن من الإسكندرية 383 .

سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية 382

مهند محمد شعبان محمود الجيزة 382 .

بسملة محروس رشاد أحمد سوهاج 381

أحمد سمير عبد العزيز من القاهرة 380

لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة 380 .

مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية 380.

أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمى علوم

ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري 402

عمر السيد محمود عبد القادر داود 401

محمد أشرف كمال خليل عبد الله 401

أميرة خالد صلاح عمر 400

محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي 400 .

اقرا أيضًا: كشف أسماء أوائل الثانوية العامة 2023 … محافظة الجيزة

نتائج الثانوية العامة ونسب النجاح خلال العام 2023

وصلت نسبة النجاح مادة الكيمياء 88.9%.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.

حيث بلغب نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.

اما عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%.

نسبة النجاح في اللغة الثانية 91%.

ونسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1%.

وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة علمي وأدبي