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اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي محافظة الجيزة
بدا العد التنازل للاعلان عن نتائج الثانوية العامة حيث انه تم الاعلان من الوزارة عن اعتماد الوزير للنتيحة من خلال مؤتمر صحفي وسيتم اعلان الاوائل ونسبة النجاح ومن خلال مقالنا سنتعرف على اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي.
اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 عام علمي وادبي
يهتم بالبحث الكثير للتعرف على نتائج الثانوية حيث انها من اهم المراحل وتم الاعلان ان نسبة النجاح هذا العام مرتفعة بالمقارنة بالاعوام السابقة وسيتم الاعلان عنها عما قريب والاعلان عن اسماء الاوائل وهم.
- زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم 387 .
- ساندى معاذ م من القاهرة 384 .
- أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية 383 .
- عائشة حسن طه حسن من الإسكندرية 383 .
- سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية 382
- مهند محمد شعبان محمود الجيزة 382 .
- بسملة محروس رشاد أحمد سوهاج 381
- أحمد سمير عبد العزيز من القاهرة 380
- لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة 380 .
- مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية 380.
أوائل الثانوية العامة 2023 شعبة علمى علوم
- ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري 402
- عمر السيد محمود عبد القادر داود 401
- محمد أشرف كمال خليل عبد الله 401
- أميرة خالد صلاح عمر 400
- محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي 400 .
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نتائج الثانوية العامة ونسب النجاح خلال العام 2023
- وصلت نسبة النجاح مادة الكيمياء 88.9%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2%.
- حيث بلغب نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91%.
- اما عن نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%.
- نسبة النجاح في اللغة الثانية 91%.
- ونسبة النجاح في مادة الجيولوجيا 91.1%.
- وصلت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%.
- نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.
الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة علمي وأدبي
- الدخول على بوابة وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023
- أدخل رقم مقعد الطالب.
- يتم الضغط على عرض النتائج.