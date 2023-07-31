بوابة الثانوية العامة: رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم جلوسك من موقع الوزارة المعتمد thanwya.emis.gov.eg

رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023 ، وجارى حاليا رفعها على بوابة الثانوية العامة لكى تكون متاحة إلي جميع الطلاب في الساعات القادمة برقم الجلوس ، وننتظر مع طلاب الصف الثالث الثانوي عودة وزير التربية والتعليم من الخارج، والذي فور أن يعود إلي أراضي المصرية سوف يعلن أسماء أوائل الثانوية العامة ومن ثم اعتماد النتيجة ورفعها على المواقع التعليمية المختلفة، واليك تفاصل الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا من خلال هذا المقال.

رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023

توجد مئات من الروابط التي تتداعى أنها تمتلك كشوفات الثانوية العامة للطلاب والتي حتى هذه اللحظة، لم تعلن نتيجة اى طالب في جميع أنحاء الجمهورية ولو من داخل الكنترول وانه مازالت عمليات المراجعة والتصحيح مستمر حتى الآن، وفى انتظار أن يتم اعتمادها في الساعات القليلة القادمة من قبل وزير التربية التعليم المصري الدكتور رضا حجازى، وعلى الطلاب متابعة فقط المواقع الحكومية منها موقع وزارة التربية والتعليم وهو بوابة الثانوية العامة، أو المواقع الموثوق منها وهى نتيجة نت واليوم السابع .

بوابة الثانوية العامة لنتائج الطلاب

إليكم رابط مباشر نتيجة الثانوية العامة 2023 لاستعلام من المنزل عن النتيجة في خطوات بسيطة للغاية وهى على الطريقة التالية :

ادخل على موقع صفحة نتيجة نت .

ابدأ في إدخال بيانات التالية ” رقم الجلوس – الاسم رباعى – المدرسة – الإدارة التعليمية – الشعبة العلمية “

ثم اضغط على عرض النتيجة.

وقد اعلن الوزارة المؤشرات الأولي لنسب المجاميع هذا العام وهى مقاربة إلي العام ماضي ، مما بشكل غير مؤكد يشير إلي أن متوقع أن سيكون تنسيق هذا العام نفس تنسيق العام السابق.

حصل اغلب الطلاب على نتائجهم من داخل كنترول الثانوية العامة ، انه جارى الان رفع النتيجة على المواقع الإلكترونية التي تعلن بالفعل في فجر اليوم 31 يوليو 2023 في كافة المواقع منها بوابة الثانوية العامة التابع إلي موقع وزارة التربية والتعليم، ولكن نظرا للضغط الزوار كبير الذي تتعرض إليه مواقع لوزارة أعطت الوزارة حقوق نشر النتيجة إلي المواقع الإخبارية الأخري مثل موقع اليوم السابع وموقع نتيجة نت.