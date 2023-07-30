تنبيه: بدء صرف راتب التقاعد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين 1445 بدءًا من هذا الموعد

يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة عن موعد صرف راتب التقاعد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، حيث تنظم الهيئة العامة للمعاشات الرواتب الخاصة بالتقاعد حيث أعلنت عن موعد صرف راتب شهر يوليو 2023 بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويتأثر راتب التقاعد والذي يحصل عليه المواطن نظير ما قدمه طوال فترة الخدمة بعدة عوامل منها عدد سنوات الخدمة وآخر أجر يتقاضاه، وبهذا نوضح اليكم موعد صرف راتب التقاعد وطريقة الاستعلام عنه عبر سطور هذا التقرير.

موعد صرف راتب التقاعد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين

كشفت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات عن موعد نزول الرواتب الخاصة بالتقاعد لشهر يوليو والتي من المقرر أن تكون يوم الخميس 27 يوليو الموافق 9 محرم 1445 للمتقاعدين من المدنيين والعسكرين، وصرحت أيضا أنه من المقرر أن يتم رفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد مع زيادة رواتب الموظفين العاملين بالحكومة، حيث يكون سن إنهاء الخدمة داخل المملكة هو 60 عاما وبعدها يستحق المواطن الحصول على معاش أو راتب التقاعد، وبسبب كثرة تساؤلات المواطنين عن موعد صرف الراتب فقد حددت الهيئة الموعد لثلاثة أشهر قادمة خلال موقعها الرسمي ونوضحها اليكم خلال السطور القادمة.

أما موعد نزول راتب شهر أغسطس (صفر) فقد قررت الهيئة أنه سيكون الأحد 27 أغسطس 2023 الموافق 11 من صفر 1445 هجريا.

أما في راتب التقاعد في شهر سبتمبر فإن موعد الصرف يكون يوم الأربعاء 27 سبتمبر الموافق 12 ربيع الأول من عام 1445 هجري.

خطوات الاستعلام عن راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين

يمكن بكل سهولة معرفة موعد صرف راتب التقاعد للمتقاعدين المدنيين والعسكريين من خلال اتباع الخطوات التالية: