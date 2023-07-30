موعد اعلان نتائج التوجيهي 2023 الاردن.. رابط نتيجة Www tawjihi jo حسب رقم الجلوس

يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن رابط الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن، حيث إن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل التي يهتم بها العديد من الطلاب والطالبات في جميع محافظات الأردن، لأنها تحدد مصيرهم الدراسي للمراحل الجديد، لهذا يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن موع عرض نتائج الوجيهي وطريقة الحصول عليها، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية جميع التفاصيل المتعلقة بإعلان النتائج لكي يتعرف عليها الجميع.

موعد نتائج التوجيهي في الاردن 2023

لم تُعلن وزارة التربية والتعليم الأردنية عن موعد إعلان نتائج التوجيهي حتى الآن، حيث إن الكثير من الطلاب ينتظرون بفارغ الصبر موعد ظهورها التي طال انتظاره من أجل معرفة درجاتهم في هذه المرحلة التي تعد من أهم المراحل الدراسية التي يمر بها الطلبة والطالبات، فضلاً عن أنه وفقًا للمؤشرات المبدئية فإن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من العام الماضي نظرًا لسهولة الامتحانات التي تم رصدها من قبل جميع أوراق الطلبة والطالبات، فضلاً عن أنه لم يتبق سوى المرحلة الأخيرة وهي اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 الأردن

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 في الأردن وفقًا لما يلي:-

أولاً يجب الذهاب إلى موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

بعدها يتم الانتقال مباشرة إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على زر “معرفة نتائج التوجيهي”.

ثم يتم اختيار الأقسام المتاحة مثل العلمي أو الأدبي.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالطالب.

في النهاية يتم عرض النتيجة بكل سهولة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم الأردنية أكدت في بيان لها مؤخرًا، أن عرض نتائج التوجيهي يوافق يوم 18 أغسطس المقبل، فضلاً عن أنه سيتم تحميلها عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع “توجيهي” التي أتاحته الوزارة أمام جميع الطلبة والطالبات وكذلك أولياء الأمور من أجل الحصول على النتائج بكل سهولة وحتى يتمكنوا من التقديم إلى المرحلة الجامعية.