متخليش حد يضحك عليك.. نصيب الفرد من التموين 2023 + قائمة أسعار السلع التموينية هذا الشهر

مع مطلع كل شهر يبحث المواطن عن نصيب الفرد من التموين، حيث تتيح وزارة التموين السلع الغذائية الأساسية لكل فرد مقيد على بطاقة التموين بحيث يتم صرفها بحسب القيمة المخصصة لكل فرد وهي 50 جنيه، وتسعى الوزارة لطرح سلع جديدة بأسعار مخفضة عن الأسواق الأخرى وأخذ خطوات كبيرة لمحاولة توفير مخزون يكفي المواطنين من هذه السلع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وغلاء الأسعار، ونوضح لكم عبر سطور المقال نصيب المواطن من التموين وقائمة أسعار السلع الأساسية.

نصيب الفرد من التموين شهر أغسطس 2023

يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم التمويني نحو 64 مليون مواطن مقيدين على نحو 23 مليون بطاقة، وفقا للضوابط الجديدة التي أقرها الدكتور على المصيلحي وزير التموين فإن حصة الفرد من التموين لشهر أغسطس نحو 50 جنيها، كما أن نصيب الفرد من الدعم التمويني يشتمل على:

صرف كيلو من السكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلو على البطاقة الواحدة.

الزيت: عبوة حجم 800 مللي لكل فرد وأربع زجاجات بحد أقصى للبطاقة.

الأرز: إذا كان عدد الأفراد أقل من 4 على البطاقة يتم صرف 1 كيلو، وإذا زاد عن 4 أشخاص يتم صرف 2 كيلو.

المكرونة: عبوة واحدة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد الأفراد عن 4 أشخاص أما إذا كانت البطاقة تتضمن اكثر من 4 أفراد يتحصل على 2 عبوة وزن 800 جرام.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2023

كما ذكرنا نصيب الفرد من التموين فإن قائمة أسعار السلع في جميع المنافذ كما يلي: