ياتري هياخد من كام السنادي.. توقعات تنسيق كليات القمة 2023 قُبيل اعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

مع اقتراب إعلان نتيجة الثانوية العامة يبحث الطلاب عن تنسيق كليات القمة 2023، حيث أنه من المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم خلال الساعات القادمة عن نتيجة الدور الأول من الثانوية العامة 2023 حيث سيحدد قيمة نسب النجاح وأسماء الطلاب الاوائل، وينتظر الطلاب توقعات تنسيق كليات الطب والهندسة وخاصة القسم العلمي حيث يرغب في معرفة درجة التنسيق لتسهيل تسجيل الرغبات بالمعاهد والكليات، ونقدم اليكم الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات عبر سطور المقال.

تنسيق كليات القمة 2023

كان الحد الأدنى العام الماضي 2023 لشعبة العلمي علوم هو 365 درجة أي نسبة 89.02%، أما الحد الادنى لشعبة العلمى رياضة هو 341 درجة بنسبة 83.17% والشعبة الأدبية كانت 264.5 درجة بنسبة 64.51%، وأكد الكثير من خبراء التعليم أن تنسيق هذا العام من المتوقع أن يشهد ارتفاع عن العام الماضي بنسبة لا تزيد عن 1% ويمكن زيارة موقع التنسيق الالكتروني لمعرفة الحد الادنى وطريقة تقديم الرغبات فور اعلان النتيجة.

واليكم تنسيق كلية الطب والحد الأدنى للقبول بها لعام 2022/2023:

طب المنصورة: 387 درجة.

طب سوهاج: 386 درجة.

طب دمياط: 386 درجة.

طب الزقازيق: 385 درجة.

طب فاقوس: 384 درجة.

طب كفر الشيخ: 383 درجة.

طب طنطا: 383 درجة.

طب أسنان المنصورة: 382 درجة.

طب أسنان جنوب الوادي: 382 درجة.

طب الاسكندرية: 382 درجة.

طب القاهرة: 381 درجة.

طب عين شمس: 380 درجة.

طب المنوفية (شبين الكوم): 380.

طب أسنان الفيوم: 375 درجة.

خطوات تسجيل الرغبات لتنسيق الجامعات 2023

يمكن الطالب التقديم على تنسيق كليات القمة 2023 عبر موقع التنسيق الالكتروني عبر الحساب الشخصي وذلك طوال مدة المرحلة الأولى حيث يستطيع الطالب التسجيل في 75 رغبة، وتوجد بعض الأخطاء الشائعة التي يقوم بها الطالب عند التسجيل منها عدم استكمال باقي الرغبات المحددة ولاتمام ذلك يجب ادخال كافة الرغبات الموجودة حسب النطاق الجغرافي، ويقوم أيضا بعض الطلاب بتحديد الكلية في نطاقة الجغرافي فقط بل يجب كتابة الكلية التي يرغب بها ثم التقديم على طلب تقليل الاغتراب.