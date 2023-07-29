اعرف الآن نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس moe.gov.jo | خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة الأردنية 2023 الدورة التكميلية

الكثير من الطلاب يبحثون عن نتائج توجيهي الأردن 2023 برقم الجلوس، وقد أعلن وزير التعليم الأردني عن مجموعة من الأنظمة المتعلقة بالنتائج عبر راديو هلا في الأردن، حيث سيتم الإعلان عن معدلات النجاح للدورة التكميلية في تمام الساعة 6:00 مساءً من يوم الخميس، وفيما يتعلق بالنجاح العام، أكد أن النسبة وصلت إلى 68%، مشابهة للعام الماضي 2022.

خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023

بالنسبة لطريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن عن طريق رقم الجلوس، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الصفحة الرسمية المخصصة لظهور النتائج على الإنترنت، يمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي [https://moe.gov.jo/] اضغط هنا.

حدد أيقونة “نتائج الشهادة الثانوية لعام 2023”.

قم بإدخال معلومات الطالب المطلوبة، مثل رقم الجلوس والاسم.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة ومعدل النجاح بشكل مفصل.

نتائج توجيهي الأردن 2023

وزارة التربية والتعليم الأردنية قد قامت بتحسين مشاركة النتائج عبر الإنترنت بالتعاون مع الاقتصاد الرقمي داخل البلاد، وقد تم تطوير الصفحة الرسمية المخصصة للنتائج الإلكترونية لتتحمل الضغط الكبير المتوقع من الطلاب وأولياء الأمور، خاصة في الوقت الأول من ظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2023، يجب الإشارة إلى أن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية الاختبارات حوالي 100,000 طالب وطالبة من جميع محافظات الأردن.

علاوة على ذلك، أعلن مجلس التعليم الأردني عن موافقته على قبول حوالي 14,303 طالب وطالبة ناجحين في الكليات الأردنية والكلية الإسلامية العالمية، ابتداءً من النصف الثاني للعام الجامعي القادم، بعد ظهور النتائج، يمكن للطلاب الحصول على مستخرج رسمي من مدرستهم للتقدم إلى الكليات.