{كشوف pdf بأسماء الدفعة الرابعة} المشولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وزارة العمل منصة مظلتي العراقية

يمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال منصة مظلتي العراقية ، حيث تعمل الوزارة على تقديم عدد من الخدمات متنوعة وتستهدف هذه الخدمات إلى توفير الدعم لبعض من الفئات السمتحقة لذلك ومنها الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات المحتاجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على المشولين في الرعاية الاجتماعية 2023.

الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية pdf في العراق

كما انه يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على الدعم ان يتوافر به الاتي.

أن يكون من الجنسية العراقية.

تتكون الأسرة التي يعيلها من لا يقل عددها عن أربعة أشخاص.

يجب أن يكون عمره ما بين 18 و 60 سنة للرجل وما بين 15 و 55 سنة للمرأة.

يكون المتقدم مسجلًا في وزارة الشؤون الاجتماعية.

لا يكون مسجلًا في التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي.

أن يكون ليس لديه دخل ثابت.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يمكننا الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق من خلال القيام بالاتي.

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

ثم يتم الدخول لقسم الرعاية الاجتماعية.

النقر على زر خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

كتابة البيانات المطلوبة.

اضغط على كشوف المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة.

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منصة مظلتي

يمكن لجميع المواطنين في العراق الراغبين في التعرف على الاسماء المقبولة الدخول على منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التي تعمل على توفير الخدمات كما انه قد تم توزيع هذه الوجبة على جميع المواطنين الفقراء الذين يستوفون الشروط اللازمة والتي تم توضيحها في الفقرات السابقة حيث انه تهدف إلى مساعدة الفقراء والمحتاجين وذوي الدخل المنخفض وذلك خلال فترة انتشار وباء كورونا الذي منعهم من الخروج من منازلهم.