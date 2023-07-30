“بنزين 92 و 95 و80 هيوصل لكام” أسعار البنزين الجديدة يوليو 2023 وفقاً لقرار لجنة تسعير المواد البترولية

تعتبر أسعار البنزين الجديدة في مصر من الامور التي تشغل اهتمام المواطنين كل فترة، لمعرفة ما تم الاستقرار عليه خلال الاجتماع الدوري للجنة تسعير المواد البترولية إما بالزيادة أو تثبيت السعر كما كان عليه، وقد انتهى الاجتماع الأخير في شهر مايو الماضي بتثبيت سعر بنزين 92 و 95 و 80 وعدم وجود أي زيادة عليه، وسنتابع معكم من خلال موقعنا “البديل” سعر البنزين في مصر 92 و 95 و 80.

أسعار البنزين الجديدة في مصر يوليو 2023

تجتمع لجنة تسعير المواد البترولية بشكل دوري كل ثلاث شهور في يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر، لذا من المقرر أن يتم إعلان سعر البنزين الجديد في محطات البنزين خلال الساعات الأخيرة القادمة، وهناك تخوفات من ارتفاع سعر المواد البترولية مرة أخرى.

لم يتم الكشف حتى الآن عن أي أمور متعلقة بأسعار البنزين يوليو 2023 سواء تثبيت السعر أو ارتفاعه نظراً لارتفاع أسعار البترول عالمياً.

سعر البنزين اليوم

تتأثر أسعار البنزين في مصر بشكل كبير بالأسعار العالمية وارتفاع الدولار والنفط على مستوى العالمي، وبالنسبة إلى سعر بنزين 92 و 95 و 80 في مصر اليوم في محطات البنزين فهو كالآتي:-

بنزين 80 يصل سعره اليوم 8.75 جنيه.

بنزين 92 يصل سعره 10.25 جنيه.

بنزين 95 يصل 11.50 جنيهاً.

أما بالنسبة إلى سعر السولار فقد شهد زيادة إلى حد ما في شهر مايو الماضي وقد وصلت قيمة الزيادة إلى نحو جنيه واحد على اللتر الواحد، ليكون سعره في السوق المحلي إلى نحو 8.25 جنيها، وبالتالي ارتفعت أسعار المواصلات في جميع المخافظات.