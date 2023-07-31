تنزيل ملف اكسيل نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس لطلاب الثالث الثانوي علمي وأدبي

نتابع معكم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان نتائج الثانوية العامة الدور الأول 2023 لجميع الأقسام خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تجرى في الوقت الحالي أعمال التدقيق والمراجعة تمهيداً لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وإعلان نسب النجاح و أوائل الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أشارت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن حصلت الشريحة الأكبر في نتيجة الثالث الثانوي العام 2023 على مجاميع تتراوح ما بين 50 % إلى 65%، ثم تليها الشريحة من 70% إلى 80%، وأقل شريحة حصلت على 95% فأكثر، موضحة أن تسب النجاح مرتفعة عن العام الماضي.

اللغة العربية نسبة نجاحها 90%.

اللغة الأحنبية الأولى نسبة نجاحها 91 %.

اللغة الأجنبية الثانية، نسبة نجاحها 91%.

الفيزياء، نسبة نجاحها 91%.

الكيمياء، نسبة نجاحها 88%.

الرياضيات التطبيقية، نسبة نجاحها 88%.

الجغرافيا، نسبة نجاحها 91%.

التاريخ، نسبة نجاحه 90.2%.

الجيولوجيا بلغت نسبة نجاحها 91%.

علم النفس والاجتماع، نسبة نجاحها 93.9%

رابط نتيجة 3 ثانوي 2023 الدور الأول

تفعل وزارة التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس عبر الرابط الرسمي لها فور اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وللاستعلام على النتيجة فور ظهورها اتبع الخطوات الآتية:-

الدخول عبر الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

ادخل على نتائج الامتحانات.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في الخامة المخصصة له.

اضغط على عرض النتيجة.

انتظر ثواني لتظهر لك النتيجة بالدرجات في جميع المواد وبالنسبة المئوية.

نتيجة الثانوية العامة pdf 2023

يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الأول بالدرجات والنسبة المئوية من خلال تسريب نتيجة الثالث الثانوي المنتشرة خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم تسريب ملف اكسيل نتيجة الثانوية العامة 2023 لجميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس، حيث سخل معرفة النتيجة بسهولة تامة من خلال البحث رباعياً بالاسم.